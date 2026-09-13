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SRAMOTA Srpski trener šokirao komentarima: 'Smrt Hrvatskoj'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
SRAMOTA Srpski trener šokirao komentarima: 'Smrt Hrvatskoj'
Foto: Instagram
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Tenisačica Jastremska pokazala je na društvenim mrežama razoren stan nakon ruskog napada, a na mrežama su se pojavili jezivi komentari srpskog trenera Vladimira Odobašića

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Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska objavila je snimke svog razorenog obiteljskog stana u Odesi nakon ruskog raketnog napada. Prema njezinoj objavi, raketa Kalibr pogodila je zgradu u kojoj se nalazio stan njezine obitelji, a među ostacima je ostao tek dio osobnih stvari, uključujući ručnik s Roland Garrosa.

Jastremska je uz snimke opisala razmjere štete te prozvala WTA i ITF zbog njihova odnosa prema ruskim i bjeloruskim tenisačima. Njezina objava potom je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, među kojima su se našli i komentari srpskog teniskog trenera Vladimira Odobašića.

UkrSportBase objavio je nekoliko komentara koji se pripisuju Odobašiću. Među njima je i kratka poruka "Bravo Rusija", a u drugoj se izravno spominju Hrvatska i Njemačka.

U toj poruci piše: "Smrt Hrvatskoj i Njemačkoj i svim njihovim saveznicima te neprijateljima Velike Srbije i Rusije!"

Foto: X/screenshot

UkrSportBase je objavio i treći komentar koji se pripisuje istom treneru. U njemu se navodi: "Neka se predaju i zaustave rat. Srbija i Rusija su pobijedile."

Foto: X/screenshot

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