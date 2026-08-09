Sramota u BiH! Navijači kluba iz Banja Luke skandirali koljaču Mladiću. Utakmica prekinuta

Susret prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine između Borca i Veleža u Banjoj Luci prekinut je u 60. minuti nakon što su domaći navijači ponovno počeli skandirati ime Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca. Borac je u tom trenutku imao prednost 2-0, no utakmica je zbog ponašanja s tribina morala biti zaustavljena na više od pola sata, prenose tamošnji mediji

Referee from Sarajevo Admir Musić interrupted the Borac – Velež match in Banja Luka because the local fans chanted the name of the convicted war criminal Ratko Mladić from the stands. pic.twitter.com/xWfqUvsHL5 — Haris Begić 🇧🇦 (@cirijab43791) August 9, 2026

Glavni sudac Admir Musić već je minutu ranije preko razglasa upozorio domaće navijače da će prekinuti susret nastavi li se sporno skandiranje. Upozorenje nije urodilo plodom pa je Musić poslao igrače obje momčadi u svlačionice.

Nakon prekida donesena je odluka da se utakmica može nastaviti tek kada stadion napuste "lešinari", najvatrenija navijačka skupina Borca koja je bila smještena na sjevernoj tribini. Prema navodima Klixa, u slučaju novog sličnog incidenta s istočne ili zapadne tribine, susret bi bio definitivno prekinut i registriran pobjedom Veleža 3-0.

Prilikom odlaska sa stadiona dio navijača vrijeđao je suca Musića, nazivajući ga pogrdnim izrazom "Turčin". Nakon nešto više od 30 minuta prekida igrači su se vratili na teren i susret je nastavljen. Borac je slavio s 3-1.

Incidenti ove vrste nisu novost kada je riječ o Borčevim navijačima. Isti klub već je kažnjen zbog skandiranja Mladićevog imena na utakmici protiv Sarajeva u veljači. Tada je susret također bio nakratko prekinut, a Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH Borac je kaznila s 5500 konvertibilnih maraka te zatvaranjem sjeverne tribine na jednoj utakmici zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije.