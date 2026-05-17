IZGUBIO JOŠ JEDNO FINALE

Sramotan čin Ronalda! Nakon poraza u Ligi prvaka odjurio u svlačionicu i nije primio medalju

Piše Ivan Kužela,
Al Nassr je poražen u finalu azijske Lige prvaka 2; Osaka je slavila 1-0 zahvaljujući Hummetovom golu. Ronaldo je bio izrazito nezadovoljan i nije prisustvovao dodjeli medalja

Završila je azijska Liga prvaka 2, koja je ekvivalent Europskoj ligi u Europi, odnosno drugo po jakosti klupsko natjecanje u Aziji. U finalu je Al Nassr izgubio od Osake 1-0, a jedini gol na susretu dao je Turčin Deniz Hummet (29) u 30. minuti utakmice.

Za Al Nassr je nastupio jedan od najboljih nogometaša svih vremena Cristiano Ronaldo (41) i protestom iskazao nezadovoljstvo zbog poraza. Hrvatski nogometaš Marcelo Brozović nije bio u kadru zbog ozljede.

Portugalac se nije pojavio na dodjeli pehara i medalja kao njegovi suigrači. Napadač je odmah nakon susreta napustio igru i nije se više vraćao na teren. 

Portugalac je 2023. došao u klub i od tada je imao priliku osvojiti 14 trofeja, ali još uvijek nije podigao niti jedan naslov prvaka. Za klub je odigrao 141 utakmicu i zabio 121 pogodak te podijelio 24 asistencije. 

