Srbe rastura skandal: Izbornik optužen od igrača da je - lažov

Ajmo Dragane, pa Draganeeeeeeee urla kultni YouTube lik Limeni na svoje nogometaše. Stanoviti niželigaški trener iz Srbije čelične je discipline što se ne može baš reći za izbornika tamošnje nogometne reprezentacije Mladena Krstajića.

Stvari mu izmiču kontroli zbog sukoba s veznjakom Lukom Milivojevićem za vrijeme Mundijala. Kapetan Crystal Palacea zamjerio je izborniku na taktici u utakmici protiv Švicarske u porazu 2-1 zbog kojeg su ispali iz skupine.

Prvo je Krstajić optužio Milivojevića da je sa svojim menadžerom Ramadanijem htio izvesti pobunu, a onda isti igrač se nije našao na popisu 'orlova' za predstojeće utakmice Lige nacija. I tu je nastao kolaps.

To je natjeralo Milivojevića da se oglasi na Instagramu.

Povodom teških izmišljotina i laži od strane izbornika i pomoćnika u vezi sa mnom osjetio sam potrebu da se javno oglasim. Teško je nešto reći kad o vama takve laži iznose oni koji bi prvo trebali vas zaštiti i pružiti podršku. Ljubomora? Ili možda nešto drugo? Sve to samo zato što sam iznio svoje mišljenje poslije jedne utakmice na SP-u. Dan poslije utakmice sa Švicarskom na poziv izbornika došao sam na sastanak gdje je bio cijeli stručni stožer i rekao sam svima u lice što sam imao. O taktici i samom tijeku te utakmice. Isti dan smo mi igrači imali sastanak zbog poraza od Švicarske gdje sam ih obavijestio o mom sastanku sa stručnim stožerom. Moram reći da smo svi bili samokritični i iznosili svoja mišljenja o porazu i što je moglo bolje. Poslije tog poraza ništa nije bilo isto. Nakon zadnjeg treninga pred Brazil desetak nas koji smo najviše igrali napravili smo sastanak s izbornikom, a povod je bio to što on nije uigravao ekipu za Brazil. Samim time nismo znali ni momčad koja treba početi što je bio presedan. Sastav smo saznali doslovno nekoliko sati pred utakmicu! Želim potvrditi riječi svojih suigrača da je atmosfera među igračima na SP-u bila fenomenalna i da bilo kakvih sukoba i problema unutar ekipe nije bilo, poručio je u svom obraćanju Milivojević.

Epilog svega je bio taj da Milivojević nije počeo protiv Brazila, a Srbi su izgubili 2-0 te ispali.

Srbija se nalazi u razredu C Lige nacija zajedno sa Rumunjskom, Crnom Gorom i Litvom.