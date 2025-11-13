Srbe šokirao potez Engleza: 'Žestoka sramota i poniženje!'

Srpska nogometna reprezentacija će večeras od 20.45 igrati u gostima kod Engleske u ključnom kvalifikacijskom dvoboju za Svjetsko prvenstvo. Veljko Paunović debitirat će na izborničkoj poziciji, a Srbe je jedna stvar kod Engleza jako zasmetala.

Naime, na press konferenciji Paunovića pojavio se samo jedan engleski novinar! Srpskim medijima nije trebalo dugo da s bijesom pišu o tom događaju.

"Englezi su našli način da ponize Veljka Paunovića i Srbiju. Na konferenciji na kojoj su sudjelovali Veljko Paunović i Nikola Milenković prisutan je bio samo jedan engleski novinar! Da, dobro ste pročitali - samo jedan!", piše Kurir i dodaje:

"Žestoka bruka i epsko poniženje koje su domaćini priredili Paunoviću i Srbiji, uz potpunu nezainteresiranost za utakmicu u zemlji koja se smatra kolijevkom nogometa".

Telegraf se požalio na to što u Velikoj Britaniji ni mediji nisu posvetili Srbiji veliku pozornost, već je potpuni fokus na engleskoj reprezentaciji.

Podsjetimo, Srbija je trećeplasirana momčad kvalifikacije skupine K i ako Albanija pobijedi Andoru, igra joj samo pobjeda protiv Engleske da ostane u borbi za drugo mjesto i baraž.