Srbi divljaju zbog pjesme kojom igrač Dinama i njegovi suigrači iz Albanije slave veliku pobjedu

Nogometna reprezentacija Albanije je u Leskovcu pobijedila Srbiju te ju praktički izbacila sa Svjetskog prvenstva. Gol za pobjedu Albanije zabio je Rej Manaj koji je proslavio kontroverznim "dvoglavim orlom" ispred klupe Srbije, ali na to igrači Srbije nisu reagirali, ali jesu navijači pa su s tribina krenule salve uvreda za albanske reprezentativce. Albanija je ovom pobjedom stigla na 11 bodova te ima velika šanse za završiti kao druga u skupini i otići u dodatne kvalifikacije.

Igrači Albanije burno su proslavili pobjedu protiv najvećeg rivala, a mediji u Srbiji su se raspisali kako su albanski reprezentativci provocirali Srbe pjesmama koje su pjevali nakon pobjede u Leskovcu. Kako navode, Albanci su veličali Adema Jasharija, vojnika kojeg Srbi smatraju teroristom i zločincem, a Albanci herojem.

"Novi skandal u režiji Albanaca: Pobjedu nad Srbijom slavili uz pjesmu posvećenu OVK teroristu Ademu Jashariju", stoji u naslovu Blica, a među igračima koji se vide na snimci je i krilni napadač Dinama Arber Hoxha te je i on pjevao pjesme koje su izazvale bijes srpskih medija. Dalje se u tekstu navodi:

"Albanski novinar Arlind Sadiku, poznat po ranijim kontroverzama, objavio je snimku uz poruku: Naši heroji su ovu pobjedu posvetili legendarnom komandantu Ademu Jashariju. Da vas uvijek vidimo ovakve".

Naime, Adem Jašari bio je osnivač Oslobodilačke vojske Kosova, paravojne organizacije koja se borila protiv Srba na Kosovu 90-ih godina. Jasharija je 1998. ubila srpska vojska, a nakon što je Kosovo proglasilo neovisnost, Jashari je posthumno dobio najviši državni orden, odličje Heroja Kosova.