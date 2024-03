Srbi o poruci BBB-a 'bivšem partizanovcu' koji je u skupštini Dinama: 'Nisu mu to zaboravili'

Srpski su se mediji raspisali o utakmici Dinama i PAOK-a (2-0), ali u glavnom fokusu nije bilo ono što se događalo na terenu, već na - tribinama. Bad Blue Boysi su digli transparent na kojem je pisalo 'Oroši, za koga ti navijaš' posvećen Denisu Orošiju.

Riječ je o, navodno, čovjeku koji je u mladosti bio veliki navijač Partizana iz Beograda, a to mu nisu zaboravili karlovački navijači Dinama jer je i on s tog područja. On je član skupštine Dinama, a u klub ga je doveo Nikola Hanžel kojem su također skandirali Boysi.

- J**o vas Hanžel - čulo se sa sjeverne tribine, a to se nije čulo još od skandiranja Zdravku i Zoranu Mamiću.

Srbi su se utakmici posvetili upravo u tom smjeru. "Bad Blue Boysi na meču protiv PAOK-a optužili člana Skupštine da navija za Partizan", napisali su s Telegrafa i dodali da su BBB-i pogrdno skandirali i spomenuli Partizan koji 'njeguje bratske odnose s PAOK-om'.

- "Neka svako dijete mrzi Partizan" grmjelo u Zagrebu: BBB podigli transparent zbog partizanovca u Dinamu - naslov je na Blicu gdje su istaknuli da su bivši navijač crno-bijelih sad u skupštini Dinama.