Srbi sanjaju revanš zbog 'orla' i prozivaju provokatora, a Gana čeka uzvrat za Suarezove ruke

Nije tako loše, napisao je Granit Xhaka (29) nakon što je saznao da je njegova Švicarska u skupini sa Brazilom, Kamerunom i Srbijom. Samo je Kamerun novitet u odnosu na skupinu iz 2018. godine kad je tu bila Kostarika, a sve su to dočekali i srpski mediji koji nisu zaboravili utakmicu protiv Švicaraca.

Tada su ih žestoko unazadili u borbi za prolazak skupine, a te 2018. je Aleksandar Mitrović zabio za vodstvo 'orlova', nakon čega su preokrenuli Švicarci golovima nogometaša rođenih u Srbiji i Kosovu. Posebno je to zaboljelo kad su Xherdan Shaqiri pa zatim i Xhaka proslavili golove simbolom albanskog orla. Video možete pogledati OVDJE.

Nisu to zaboravili susjedi i žele im uzvratiti za takvo slavlje, ali i za kasnije ispadanje sa Svjetskog prvenstva. A nisu jedini koji su stigli po uzvrat. Tu je i Gana koja je sad u skupini s Urugvajem, a ne može se zaboraviti četvrtfinale prije 12 godina kad je Luis Suarez u posljednjim trenucima produžetaka obranio udarac s gol crte rukama i za to zaradio crveni karton, a Asamoah Gyan je opalio u prečku i otišli su do penala.

A tamo je, logično, pobijedio Urugvaj. Sanjali su Ganci taj penal, obranu čistog gola i moguć ulazak u polufinale, ali sad imaju priliku za uzvrat. Video možete pogledati OVDJE. Čekali su dugih 12 godina na uzvrat, a sad imaju priliku vratiti za to Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici. Čekaju Urugvaj 2. prosinca u posljednjoj utakmici skupine H...

