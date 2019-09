Srbi u šoku nakon ispadanja iz Kine: Nismo se uopće opametili

Naravno da bih mijenjao svoj učinak za pobjedu. Oni su pokazali da su tim, košarka je timski sport, to pobjeđuje. Mi smo doživjeli dva poraza zaredom, nismo se opametili i to je to, rekao je nakon ispadanja od Argentine (97-87) srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.

Argentina je prošla u polufinale SP-a u košarci, dok 'orlovi' moraju prizemljiti puno prije očekivanog. Računali su kako do finala neće igrati protiv SAD-a, a onda su ih Španjolci poslali u taj dio ždrijeba. Računali su i na to da će 'zaobilaznim' putem doći do finala, ali zastali su već na prvoj prepreci.

Foto: KIM KYUNG-HOON

- Četvrtfinale je najteža utakmica, svatko može nadigrati svakog. Ubacili su sve, a mi smo mogli biti bolji u obrani. Lako je sad poslije poraza, svi mogu pričati što i kako - rekao je utučeni Bogdan.

Vasilije Micić je prije ovog susreta saznao da mu je umrla majka, ali ipak je ostao u borbi sa svojom reprezentacijom. Ovaj ga je poraz još jače shrvao, kao i suigrača Nemanju Bjelicu.

- Imam mnogo toga za reći, ali pokušat ću skratiti. Težak poraz za naš tim. Htio bi se ispričati našem narodu koji je vjerovao u nas. Mi smo također vjerovali, imamo jako dobar tim, ali znate kako je... Ovakav način turnira ne znači ništa. Možda smo bolji od Argentine, ali oni su nam pokazali i željeli su ovu pobjedu više od nas u ovom momentu. Nismo bili spremni za ovu utakmicu, uzimamo kompletnu odgovornost - rekao je Bjelica.

Foto: KIM KYUNG-HOON

'Orlovi' će sad u borbu za plasman uz nadu da će Srbija na kraju ipak do Tokija. Za to trebaju biti druga najbolja europska momčad na kraju turnira. I izbornik Aleksandar Đorđević svjestan je težine situacije.

- Ovo je veoma težak poraz, ali kao što je Bjelica rekao, rekao bih mnogo toga. Ovi momci su bili pod nevjerojatnim mentalnim pritiskom kroz cijeli turnir i prije njega. Možda nešto nije bilo dobro. Bila je euforija kod nas, bili smo favoriti, svi su nas pratili, davali nam podršku, ne samo naši mediji već i svjetski su pisali da ćemo pobijediti i uzeti zlato. Nekada to ne pomaže. Znam kroz kakav smo pritisak prošli, posebno on, jer je jedan od lidera, ali vidjeli ste kako je on objasnio sve što im je prolazilo kroz glavu - rekao je izbornik Srbije i zaključio:

Foto: Reuters

- Moram još nešto reći. Campazzo je dominirao u utakmici i ovo je njegova pobjeda. Scola je lider i jedan od najboljih igrača svih vremena u košarci i on je dao stabilnost u njihovoj pobjedi. Čestitke treneru i Argentini.

Srbija sad čeka poraženog iz dvoboja Francuske i Sjedinjenih Američkih Država.