Srbi u strahu: Jokić će zbog obiteljske proslave propustiti Svjetsko prvenstvo u košarci?

Ove godine mu je titula MVP-a regularne sezone NBA lige izmakla ispred nosa, ali Nikola Jokić (28) je za mnoge najbolji košarkaš na svijetu. Uostalom, to je dokazuje prethodnih nekoliko sezona, a demonstrirao je i u finalu NBA lige gdje je sa svojim Denverom srušio Miami i osvojio NBA naslov.

U NBA ligi je napravio sve. Osvojio titulu, ima dvije nagrade za najboljeg igrača sezone, a u utorak je ponio i onu za najboljeg igrača finalne serije. No, nešto ga tišti i jedno mjesto zjapi prazno u trofejnim vitrinama. A to je uspjeh s reprezentacijom. Tu prazninu imat će priliku popuniti ovog ljeta. Ili ne...

Foto: Kyle Terada

Od 25. kolovoza do 10. rujna na rasporedu je Svjetsko prvenstvo u košarci koje će ugostiti Japan, Filipini i Indonezija. Srbija je s Nikolom Jokićem u sastavu jedan od glavnih favorita za medalju i reprezentacija koja bi mogla pomrsiti planove SAD-u koji će najvjerojatnije biti lišen usluga svojih najvećih zvijezda, no problem je što je upitan i Jokićev nastup.

Joker je propustio Olimpijske igre u Tokiju, ali nastupao je na SP-u u Kini prije četiri godine kada su pobijedili Amerikance i prošle godine na EuroBasketu. Oba puta izostao je rezultat. Navijači se ovaj put s pravom nadaju nečemu većem. Jokić je najbolji košarkaš na svijetu u ovome trenutku, tu su Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić, Nemanja Bjelica, Aleksej Pokuševski, što ih automatski gura u pretendenta na titulu.

Foto: Isaiah J. Downing

No, iza Jokića je naporno ljeto. Željan je odmora, druženja s obitelji i uživanja konjima koje toliko obožava. S druge strane, ako će ići na Svjetsko prvenstvo, čekaju ga teške i naporne ljetne pripreme te kraći odmor. Pitanje je je li spreman žrtvovati slobodno ljeto zbog reprezentacije.

Jokić propušta Svjetsko prvenstvo?

A kako piše The Athletic, čini se da nije. Srpski košarkaš ovog ljeta, točnije između 25. kolovoza i 10. rujna, točno na dane kada se igra Svjetsko prvenstvo, ima zakazano obiteljsko slavlje koje ne želi propustiti. Izbornik Svetislav Pešić uvrstio ga je na popis igrača na koje računa na pripremama, no Jokić još nije odlučio hoće li se odazvati. Njegov status u reprezentaciji nikada nije bio skroz do kraja definiran niti mu je nastup u njoj bio prioritet. Izbornici su ga čekali do samog kraja, dok je on odmarao i razmišljao pa na kraju odbio. Vrlo sličan epilog mogao bi biti i ovaj put, od čega strahuju u Srbiji.

Pred njim je u četvrtak slavljenička parada u Denveru gdje će proslaviti naslov s cijelim gradom, a potom i povratak u rodni Sombor gdje jedva čeka odmoriti se od turbulentne sezone. Tek nakon toga će na repertoar doći reprezentacija. A sve je izvjesnije kako će Srbija morati bez najboljeg igrača na SP, što će biti veliki udarac na njihove ambicije.