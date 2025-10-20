Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAUZEO 14. MJESTO

Srbić ostao bez finala Svjetskog prvenstva, koštala ga je greška

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbić ostao bez finala Svjetskog prvenstva, koštala ga je greška
Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tin Srbić napravio je grešku pri doskoku te nije izborio finale Svjetskog prvenstva. Nažalost, ni jedan hrvatski gimnastičar nije ostvario plasman u finale

Od petorice hrvatskih gimnastičara koji su nastupili u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Jakarti najbolji je plasman ostvario Tin Srbić koji je u vježbi na preči ostvario 14. rezultat, ali niti on neće nastupiti u finalu po spravama krajem tjedna. 

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu
Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svjetski prvak na preči iz Montreala prije osam godine te dvostruki svjetski doprvak te olimpijski doprvak iz Tokija, 29-godišnji Srbić je za svoju izvedbu u kvalifikacijama dobio ocjenu 13.833, odnosno 0.3 manje od Kineza Shija Conga koji je plasirao u finale kao posljednji osmi. Najbolju ocjenu u kvalifikacijama dobio je Japanac Tomoharu Tsunogai sa 14.800.

Ostala četvorica hrvatskih predstavnika ostala su daleko od mogućeg plasmana u finale. Na konju s hvataljkama Mateo Žugec je zauzeo 53. mjesto sa 12.533, Filip Ude 106. sa 10.566, a Marko Sambolec 110. sa 10.433, dok je na parteru Marko Jovičić završio kao 86. s ocjenom 11.766. U utorak će svoje nastupe u kvalifikacijama imati hrvatske predstavnice u ženskoj konkurenciji, Tijana Korent na preskoku, Tina Zelčić na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025