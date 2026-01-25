Srbija je novi europski prvak!

Srpska vaterpolska reprezentacija osvojila je Europsko prvenstvo! Pobijedila je Srbija Mađarsku 10-7 u finalu u Beogradu.

Mađari nisu bili nimalo lagan zalogaj, a u drugoj četvrtini su čak i poveli 4-3. Ipak, na poluvremenu je rezultat bio 5-5, a Srbi u drugom dijelu dodaju gasa i odlaze na nedostižnu razliku.

Treća je na turniru završila Grčka koja je pobijedila Italiju 12-5 u borbi za brončanu medalju. Hrvatska je završila šesta, a Španjolska peta.