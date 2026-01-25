Obavijesti

Sport

Komentari 11
U VATERPOLU

Srbija je novi europski prvak!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija je novi europski prvak!
2
Foto: Dusan Milenkovic

Treća je na turniru završila Grčka koja je pobijedila Italiju 12-5 u borbi za brončanu medalju. Hrvatska je završila šesta, a Španjolska peta

Admiral

Srpska vaterpolska reprezentacija osvojila je Europsko prvenstvo! Pobijedila je Srbija Mađarsku 10-7 u finalu u Beogradu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo 02:01
Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Video: 24sata/pixsell

Mađari nisu bili nimalo lagan zalogaj, a u drugoj četvrtini su čak i poveli 4-3. Ipak, na poluvremenu je rezultat bio 5-5, a Srbi u drugom dijelu dodaju gasa i odlaze na nedostižnu razliku. 

Treća je na turniru završila Grčka koja je pobijedila Italiju 12-5 u borbi za brončanu medalju. Hrvatska je završila šesta, a Španjolska peta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švicarska - Hrvatska 24-28: Bravoo, dečki! Nova pobjeda rukometaša, Kuzma briljirao
NIJE BILO LAGANO

Švicarska - Hrvatska 24-28: Bravoo, dečki! Nova pobjeda rukometaša, Kuzma briljirao

Hrvatsku su do slavlja predvodili Zvonimir Srna i Ivan Martinović sa po pet golova, dok je Dominik Kuzmanović imao sedam obrana. Na drugoj strani najviše muka zadavali su na Manuel Zehnder i Luka Maros sa po pet golova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026