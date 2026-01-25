Treća je na turniru završila Grčka koja je pobijedila Italiju 12-5 u borbi za brončanu medalju. Hrvatska je završila šesta, a Španjolska peta
U VATERPOLU
Srbija je novi europski prvak!
Čitanje članka: < 1 min
Srpska vaterpolska reprezentacija osvojila je Europsko prvenstvo! Pobijedila je Srbija Mađarsku 10-7 u finalu u Beogradu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Mađari nisu bili nimalo lagan zalogaj, a u drugoj četvrtini su čak i poveli 4-3. Ipak, na poluvremenu je rezultat bio 5-5, a Srbi u drugom dijelu dodaju gasa i odlaze na nedostižnu razliku.
Treća je na turniru završila Grčka koja je pobijedila Italiju 12-5 u borbi za brončanu medalju. Hrvatska je završila šesta, a Španjolska peta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku