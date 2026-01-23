Obavijesti

ČEKAJU JE MAĐARI

Srbija lako s Talijanima. Korak do naslova u Beogradskoj areni

Srbija lako s Talijanima. Korak do naslova u Beogradskoj areni
Srbija i Mađarska u finalu Europskog prvenstva u vaterpolu! Mađari svladali Grke, a Srbija Italiju u napetim polufinalima. Tko će osvojiti zlato na domaćem terenu

U finalu ovogodišnjeg Europskog prvenstva za vaterpoliste u Beogradu igrat će Mađarska i domaćin Srbija. Nakon što je u prvom polufinalu Mađarska svladala Grčku sa 15-12 (3-4, 5-4, 4-2, 3-2), u drugom je polufinalu Srbija bila uvjerljiva protiv Italije sa 17-13 (5-3, 4-4, 6-3, 2-3).

Krisztian Manhercz je s četiri gola predvodio Mađarsku, dok je Konstantinos Kakaris zabio tri puta za Grčku. Grčka je bolje otvorila utakmicu, tijekom prve četvrtine u dva navrata imala i dva gola prednosti (3-1, 5-3), ali u drugoj četvrtini Mađarska je stigla do poravnanja da bi početkom treće četvrtine i preuzela rezultatsku kontrolu. S tri uzastopna gola Mađarska je sredinom trećeg dijela povela sa 11-8, da bi 3:45 minuta prije kraja utakmice stigla i do nedostižnih 14-10. U samoj završnici Grčka je tek ublažila poraz. Veliku ulogu u pobjedi Mađara imala je njihova sjajna realizacija u situacijama s igračem više u bazenu, realizirali su svih prvih sedam prilika, a ukupno osam od devet.

Beograd: Vaterpolo: Francuska - Srbija, utakmica 2. faze skupine E Europskog prvenstva
Foto: Dusan Milenkovic

Dušan Mandić i Strahinja Rašović zabili su po četiri gola za Srbiju, dok su Filippo Ferrero, Matteo Iocchi Gratta i Francesco Condemi bili trostruki strijelci za Italiju. Drugi polufinalni dvoboj ponudio je mnogo manje uzbuđenja, Srbija je vodila od početka do kraja dvoboja. Italija je držala kakav-takav priključak u prvoj polovici dvoboja, ali u nastavku nije mogla pratiti napadački ritam Srbije koja je poentirala praktički u svakom napadu. Veliku ulogu u pobjedi imao je i izvrsni vratar Milan Glušac sa 14 obrana.

Mađarska će tako u nedjelju pokušati osvojiti svoj već 14. naslov europskog prvaka, dok Srbija traži svoj šest naslov otkako igra samostalno. Zanimljivo, ovo je treći put kako je Beograd domaćin EP-a untom razdoblju, a u oba prethodna slučaja Srbija je iskoristila domaći teren za osvajanje zlata, prvi put 2006., a drugi 2016. godine.

