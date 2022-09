Srbija rastužila Haalanda i ušla u Ligu A: Evo tko je još u eliti

Zadnje kolo je odlučivalo i o pobjedniku skupine 4 Lige B, a za prvo mjesto u Oslu su se borili Norveška i Srbija.

Obje su ekipe utakmicu dočekale s po 10 bodova, međutim zbog boljeg međusobnog susreta i trijumfa u Beogradu (1-0), Norvežanima je bio dovoljan i remi, dok je gostima igrala samo pobjeda. I uspjeli su, pobjedom 2-0 Srbija je izborila plasman u viši rang natjecanja.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, Erling Haaland je već u prvoj minuti imao sjajnu priliku, no Vanja Milinković-Savić je obranio njegov pokušaj. Srbija je povela u 42. minuti golom Dušana Vlahovića na asistenciju Filipa Kostića. Konačnih 2-0 postavio je Aleksandar Mitrović u 54. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine odlučivalo se o putniku u niži rang natjecanja. Švedska je na domaćem terenu lovila pobjedu protiv Slovenije za ostanak. Na koncu je završilo 1-1, pa Šveđani sele u Ligu C, a Slovenija ostaje u drugom jakosnom razredu.

Domaćin je mogao do prednosti već u drugoj minuti, no Viktor Claesson je pucao pokraj lijeve stative. Slovenija je povela u 28. minuti golom Benjamina Šeška, a tri minute kasnije Jan Mlakar je imao sjajnu priliku, no Robin Olsen je obranio njegov udarac. Izjednačio je u 42. minuti Emil Forsberg.

U drugom poluvremenu Šveđani su jurili po drugi gol, no Jan Oblak se istaknuo s nekoliko odličnih obrana.

Neizvjesno je bilo i u skupini 1 gdje su Ukrajina i Škotska u Krakovu odlučivale o prvom mjestu. Ukrajincima je igrala samo pobjeda, a završilo je 0-0 pa Škoti sele u Ligu A.

