Srbija u 'nemogućoj misiji' traži povratak u igru za SP: 'Tko ne vjeruje, nije ovdje dobrodošao'

Srpska nogometna reprezentacija gostuje kod Engleske u 9. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ova je utakmica "biti ili ne biti" za "orlove", a eventualna pobjeda vratila bi ih u realnu borbu za nastup na Mundijalu.

Podsjetimo, domaćim porazom od Albanije (0-1) Srbija si je znatno umanjila šanse za drugo mjesto u skupini K. Treća je s 10 bodova, jednim manje od Albanije, a u slučaju poraza od Engleske (i pobjede Albanije protiv Andore) ostat će bez SP-a. Poraz od Albanije otkazom je platio Dragan Stojković, a na izborničko mjesto sjeo je Veljko Paunović.

- Tko vjeruje u pobjedu, s nama je. Ostali nisu dobrodošli - najavio je dvoboj s Engleskom i dodao:

- Želim igračima vratiti međusobno povjerenje i vjeru da je moguće kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo, korak po korak. Prije svega radim na samopouzdanju, međusobnom povjerenju, za koje ne kažem da nije postojalo, ali to su ključne stvari - rekao je prije utakmice s Engleskom i otkrio da je pokušao nagovoriti Dušana Tadića na povratak u reprezentaciju.

- Razgovarao sam s Dušanom Tadićem. Mislim da bi mu njegova kreativnost, liderske sposobnosti... To bi mu dobro došlo za ovo okupljanje. Nažalost, to se nije dogodilo.

Kladionice ne vjeruju Srbima i tečaj na njihovu pobjedu iznosi 12. Na slavlje Engleza koeficijent je 1,35, a 5,8 je na remi. Prijenos utakmice je na Sport Klubu 1.

Paunović je u srpskom nogometu poznat po tome što je odveo U-20 reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka 2015., a prije preuzimanja srpske reprezentacije vodio je Real Oviedo i uveo ga u La Ligu.