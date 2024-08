Srbin bijesnio nakon poraza: 'Sotonistički smećari, jedino me tako možete zaustaviti klošari'

Srpski judaš Nemanja Majdov (27) bio je jedan od favorita za medalju na Olimpijskim igrama, ali ispao je u osmini finala od Grka Theodorosa Tselidisa. Poraza su ga stajale tri opomene od sudaca, na što je nakon meča burno reagirao. U suzama je završio meč i nije se htio rukovati s protivnikom, a na društvenim mrežama je osuo paljbu po sucima.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:05 Solin: Judašice Lara Cvjetko i Barbara Matić zajedno na treningu | Video: KanalRi



"Sotonistički smećari, sjeme im se sudačko zatrovalo. Diskvalificirati me nakon dvije minute i ne pružiti mi šansu da pokažem uopće bilo što", započeo je.



"Jesu li vam to te vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratit će vam se svaka suza, govna sotonistička. Jedino tako me i možete zaustaviti, klošari. Judo je uništen i popišan sport. Sto posto sudačka kontrola ishoda meča", bijesnio je.

"Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, šutiš da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika. Pošalji ga kući dok se još nije ni zagrijao" - napisao je pa se obrušio i na novinare.

2020 Summer Olympics in Tokyo. | Foto: Frank Hoermann/DPA

"I vi novinari, nisam izgubio, nitko me nije porazio. To je malo teže za izvesti. Diskvalificirali su me na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju sotonisti ti dopustiti da osvojiš".



"Pišam im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim trošiti vrijeme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport. Nema nikakvog smisla" - zaključio je bijesni Majdov.

Inače, radi se o članu Judo kluba Crvena zvezda, a prošle je godine bio europski prvak. Smatra ga se jednim od najboljih svjetskih judaša, a ima i svjetsko zlato iz 2017. godine.