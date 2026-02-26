FOTO: PRELIJEPA SILA ENISA Srbin izbacio Niku Kovača iz Lige prvaka. Cura mu je fotomodel

Atalanta je izbacila Borussiju Dortmund iz playoff runde Lige prvaka, a gol za konačnih 4-1 zabio je srpski ofenzivac Lazar Samardžić. Srbin je iz srednjoškolskih dana u vezi s prelijepom Silom Enisom Lazarevom