Srbin ušao u povijest NBA lige najbržim triple-doubleom ikad!

Sjajni srpski košarkaš Nikola Jokić upisao se u povijest NBA lige najbržim triple-doubleom ikada. Centar Denvera je u utakmici protiv Milwaukeeja za 14 minuta i 33 sekunde uspio ostvariti dvocifren učinak u tri statističke kolone.

