Srce vatreno: Doniraju novac i hranu, pomažu bolnicama i spašavaju živote ugroženima

Darijo Srna donirao je 15 tona mandarina u sedam hrvatskih bolnica i tako napravio sjajno gestu u ovo teško vrijeme. No zapravo nema reprezentativca koji se nije uključio u humanitarne akcije

<p>Sve je počelo tijekom Domovinskog rata, tijekom kojega gotovo ne bi bilo dostupnih kemoterapija za djecu, da nije reprezentacije. Sve je išlo putem donacija koje su oni sami organizirali ili putem njihovih medijacija. Oni su pomogli da opstane dječja onkologija kod nas, rekao je liječnik reprezentacije<strong> Zoran Bahtijarević.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na Poljudu</strong></p><p>Od <strong>Ćire </strong>do Dalića, od Bobana do Mandžukića, nema reprezentativca koji nije zavukao ruku u džep kako bi pomogao nemoćnima, bolesnima ili onima kojima je bilo najpotrebnije.</p><p>U utorak je tako <strong>Darijo Srna</strong>, bivši kapetan, donirao 15 tona mandarina u sedam hrvatskih bolnica: KBC Sestre milosrdnice, KBC Dubrava, KBC Rebro, Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu te u KBC Split i KBC Osijek.</p><p>- U izazovnim vremena, kada se svi suočavamo s COVID krizom, važno je, u okviru svojih mogućnosti, biti potpora onima kojima je to najpotrebnije - rekao je Srna koji, kao i svi naši reprezentativci, nerado govori o svome humanitarnom djelovanju.</p><p>Dok je Ćiro bio izbornik, jednom djetetu bila je potrebna hitna operacija. Nije bilo izbora, no roditelji nisu imali novca.</p><p>- Ne volim o tome govoriti jer će ispasti da se hvalim - rekao je <strong>Ćiro</strong>, no nekako smo ga uspjeli nagovoriti.</p><p>Jer svojom akcijom spasio je dijete!</p><p>- Dobio sam vijest da će mališan umrijeti ako se hitno ne nabavi novac. Otišao sam u svlačionicu, okupio igrače i objasnio im o čemu se radi. U nekoliko minuta skupili smo novac i spasili dijete - otkrio nam je Ćiro.</p><p>I na tome mu svaka čast. Njegovim stopama krenuo je i Slaven Bilić, koji je osnovao Zakladu za djecu, a nastavio Igor Štimac.</p><p>- Nema tko od reprezentativaca nije pomogao. Godine 2004. kupljen je cijeli stup za laparoskopiju. Prije nekoliko godina, u vrijeme Štimca, zaklada je pomogla kupnjom instrumenta za laparoskopsku kirurgiju djece - rekao je <strong>Bahtijarević</strong>.</p><p>Zaklada 'Vatreno srce' pomogla je Klinici za dječje bolesti <strong>Zagreb </strong>te akciji Korak u život, koja pomaže u osiguravanju stipendija za školovanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.</p><p>HNS je u zadnjih nekoliko tjedana bio aktivan novom humanitarnom akcijom dražbe dresova nošenih na utakmicama protiv Turske i Portugala, za koje je prikupljeno 29.361 euro, te donacijom Općoj bolnici u Varaždinu od 200.000 kuna.</p><h2>Zaklada Vatreno srce</h2><p>Više od 12 godina postoji zaklada Vatreno srce, a osnovali su je igrači i stručni stožer hrvatske reprezentacije, čiji je izbornik bio Slaven Bilić. Na aukciji je Igor Štimac donirao 50.000, a Slaven Bilić 90.000 kuna.</p><h2>Obitelji Lacković prvi je poslao novac za spas</h2><p>Kad je obitelj Lacković umalo ostala bez kuće zbog kredita, Zlatko Dalić se odmah javio i prvi poslao novac. Sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama.</p><h2>Bio i 'Ponos Hrvatske: Mandžo velikoga srca</h2><p>Pomogao je prijatelju iz Slavonskog Broda u borbi s teškom bolešću, malenoj Stephanie Milde darovao je novac za liječenje, uplaćuje za dječje institucije, tijekom poplava u Slavoniji slao je novac...</p><h2>Darijo Srna dao 210.000 kuna za bolnicu</h2><p>Donirao 210.000 kuna Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj za kupnju uređaja za urološku endoskopiju djece i 20 tona mandarina. Ove godine opet je uskočio s donacijom mandarina bolnicama.</p><h2>Šime Vrsaljko</h2><p>Katarina (27) oboljela je od leukemije, a Šime Vrsaljko joj je snimio video potpore dok je bila u bolnici i čestitao na diplomi. Darovao joj je i dres Hrvatske. Ranije ove godine Šime je zadarskoj bolnici kupio dva respiratora.</p><h2>Dejan Lovren</h2><p>Nakon što je čuo za slučaj malog Adriana, kojem je dijagnosticirana ‘skrotalna hipospadija’, Lovren je odmah uplatio pozamašni iznos.</p><h2>Domagoj Vida</h2><p>U Donjem Miholjcu je veliki samozatajni mecena. U svom gradu pomaže svima: školi, nogometašima, djeci, udrugama, bolesnima, potrebitima...</p><h2>Josip Pivarić</h2><p>Sudjelovao je u javnozdravstvenoj kampanji ‘Oživi me’, koju je organizirala zaklada Hrvatska kuća srca, kako pomoći ljudima od srčanog zastoja.</p><h2>Marcelo Brozović</h2><p>Malim Cerićancima, učenicima od 1. do 4. razreda, koji pohađaju Područnu školu u Ceriću OŠ Zrinskih Nuštar, darovao je knjige za sljedeću školsku godinu.</p><h2>Ivan Rakitić</h2><p>Udruga Veliko srce malom srcu organizirala je humanitarnu akciju za nabavku medicinske kardiološke opreme, a Raketa je skupio 50.000 kuna.</p><h2>Mateo Kovačić</h2><p>Zajedno sa suprugom Izabel pokrenuo je zakladu koja pomaže mališanima s raznim problemima u razvoju i djeci s Downovim sindromom.</p><h2>Luka Modrić</h2><p>Veliki humanitarac. Više puta obnovio apartmane u Dječjoj bolnici u Klaićevoj, a posljednji put u ime donatora bila su njegova djeca Ivano i Ema. Ove je godine zadarskoj bolnici donirao 790.000 kuna za kupnju mobilnog rendgena te 500.000 kuna za kupnju dva respiratora, a pomogao je i klinici u Petrovoj stradaloj u potresu.</p><h2>Ivan Perišić</h2><p>Još dok je igrao u Belgiji znao je avionom doći u Split pa se sljedećeg jutra odmah vratiti kako bi zaigrao na humanitarnom turniru ‘Četiri kafića’.</p><h2>Andrej Kramarić</h2><p>Školi u Bednju darovao je tridesetak lopti, mreže za golove i dio sportske opreme. Također, aktivan je u pomaganju bolesnoj djeci.</p>