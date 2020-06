Srce za Floyda: Neugodnosti je bilo, ali Split je prijatelj svima

George Floyd dobio je mjesto među 7500 pretplatnika čije se ime našlo na stolicama Poljuda tijekom zatvaranja zbog korona virusa. Igrači Hajduka rasizam su osjetili na koži u drugim gradovima

<p>Lijepu gestu napravio je Hajduk kada je imena svih 7500 pretplatnika isprintao na naljepnicama u obliku srca te ih nalijepio na stolice istočne tribine kako bi i na taj način pokazao zahvalnost svima koji vole i podržavaju svoj klub. Ideja je naišla na odobravanje navijača, pa je ponuđena mogućnost i onima koji nisu pretplatnici da uplate 100 kuna i tako osiguraju da se i njihovo ime nađe na Poljudu dok nisu mogli na tribine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srca na istoku Poljuda</strong></p><p>Preko 1.500 ih je iskoristilo tu mogućnost, neki su uplaćivali za sebe, za članove svojih obitelji, rodbinu, ali i za udruge i osobe koje baš i nemaju veze s Hajdukom. Tako se na Poljudu našla i naljepnica 'Zagrebački palčići' koju je netko nepoznat posvetio hvale vrijednoj akciji navijača koji su se organizirali i prikupljaju novac za pomoć bolnicama, ali i naljepnica s imenom<strong> Georgea Floyda</strong>, žrtve policijske represije iz Minnesote. </p><p>Iz Hajduka nam nisu željeli otkriti informaciju tko je uplatio naljepnicu s njegovim imenom, no to je u ovoj priči manje važno, važnije je da je taj potez dobio puno pozornosti i pohvala na društvenim mrežama, ali među tamnoputim igračima Hajduka, koji su otvoreno progovorili o problemima rasizma.</p><p>- To što se događa u Americi je jako loše, oni imaju jako puno problema s rasizmom, i nije prvi put da se ovako nešto događa. Volio bih da to prestane, ali ne vjerujem da hoće. Nama ne preostaje ništa drugo nego prosvjedovati svaki put kad se nešto tako dogodi, kako bi ljudi znali da se takve situacije moraju promijeniti. Nisam imao u Splitu nikakvih problema, ali u nekim zemljama u kojima sam igrao bilo je i onih koji žive u prošlosti i koji ljude druge boje kože gledaju kao da nisu ljudska bića. Nikad mi se nitko nije obratio na tako ružan način, ponekad bih čuo iz mase na tribinama ponekog navijača, ali uvijek sam pokušavao biti fokusiran na nogomet i ne obraćati pozornost na njih, smatram da je to najbolje što mogu napraviti - kazao je Brazilac <strong>Jairo</strong>, a njegovo mišljenje dijeli i suigrač <strong>Hamza Barry</strong>: </p><p>- Toliko sam dugo u Splitu da ga smatram svojim drugim domom, pogotovo jer su i ljudi jako dobri prema meni. Što se tiče rasizma, našao sam se svega par puta u nekim neugodnim situacijama, no to su pojedinačni ispadi, moje iskustvo je da su ljudi u Splitu i generalno u Hrvatskoj prijateljski raspoloženi prema svim ljudima, neovisno o religiji ili rasi. Bilo mi je drago čuti da je netko od naših navijača stavio ime Georgea Floyda na tribine, to je gesta koja pokazuje pravi put za sve nas. </p><p>Ako bi netko i pomislio kako su Jairo i Barry kao igrači koji još žive u Splitu pomalo oprezni i ne žele iznositi neke neugodne stvari, potražili smo mišljenja i kod bivših igrača Hajduka, koji nemaju razloga skrivati neugodnosti. Među njima i <strong>Saida Ahmeda Saida</strong>, koji je bio meta napada navijača Hajduka u centru Splita. </p><p>- Nikad se u Splitu nisam sreo s rasističkim uvredama ili nečim sličnim, iako, moram priznati da mi se to u nekim drugim zemljama događalo. Žalosno je ovo što se dogodilo s Georgeom Floydom, teško se boriti s tim, ali koliko vidim cijeli svijet nastoji popraviti situaciju. Gesta Hajduka i njegovih navijača još jednom potvrđuje koliko imaju osjećaja i koliko je to kvalitetna sredina - kazao je Said.</p><p>Slične riječi ponavljali su nam i ostali igrači Hajduka s kojima smo kontaktirali. </p><p>- Žalosno je što je to u današnje vrijeme i dalje glavna tema. Nisam nikad u Splitu imao problema s rasizmom, svi su bili ljubazni prema meni i ponašali su se prema meni kao da sam Hrvat. Osjećao sam se kao doma... - kazao je već pomalo zaboravljeni <strong>Pablo Munhoz</strong>.</p>