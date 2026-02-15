Srebrna Jutta, čudesni Klaebo do devete medalje, a naša 'Zizi' završila 17. u veleslalomu...

Iza nas je deveti dan Zimskih olimpijskih igra u Milanu i Cortini. Naša Zrinka Ljutić završila je 17. u veleslalomu. Jutta Leerdam došla je do druge medalje, a Femke Kok oborila je olimpijski rekord na 500 metara
Zrinka Ljutić (22) završila je na 17. mjestu na olimpijskom veleslalomu koji se u nedjelju održao u talijanskom skijalištu Cortini d'Ampezzo
Zlato je osvojila Federica Brignone. Talijanki je ovo drugo zlato na Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je u četvrtak bila najbrža i u superveleslalomu
Srebro su podijelile Sara Hector i Thea Louise Stjernesund, koje su kasnile 62 stotinke u odnosu na pobjednicu. Kratkih je ruku ostala domaća predstavnica Lara Della Mea, koja je završila četvrta sa 67 stotinki zaostatka
Svjetska rekorderka Femke Kok osvojila je u nedjelju utrku na 500 metara za žene na ZOI donijevši Nizozemkama njihovo drugo zlato u brzom klizanju na ovim Igrama
Jutta Leerdam, zvijezda društvenih mreža s pet milijuna pratitelja na Instagramu, osvojila je srebro u utrci na 500 metara nakon zlatne medalje na 1000 metara. Za sada je osvojila dvije medalje na ovogodišnjim ZOI
Kok, nepobjediva ove sezone u toj disciplini, opravdala je svoj status favoritkinje, postavivši novi olimpijski rekord od 36,49 sekundi
Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma pobijedio je u olimpijskoj dohvatnoj utrci na 12.5 km u Anterselvi, dok hrvatski biatlonac Matija Legović nije završio utrku.
Norvežanin Sturla Holm Laegreid osvojio je, nakon dvije bronce, srebrnu medalju sa zaostatkom od 20.6 sekundi i 2 promašaja iza Šveđanina, dok je Francuz Emilien Jacquelin osigurao broncu unatoč dva promašaja u završnici, a ukupno tri
Kanađanin Mikaël Kingsbury osvojio je zlato u u slobodnom skijanju u disciplini "dual moguls"
Japanac Ikuma Horishima osvojio je srebro, a Matt Graham iz Australije broncu
Za 33-godišnjeg Kingsburyja, kojem su ovo zadnje igre, ovo je treća zlatna olimpijska medalja u mogulsima
Johannes Klaebo je u nedjelju predvodio Norvešku do pobjede u skijaškom trčanju u muškoj štafeti 4x7,5 km na Zimskim igrama u Val di Fiemme., osvojivši rekordnu devetu zlatnu medalju u karijeri na Zimskim olimpijskim igrama
Norveška štafetna ekipa, u kojoj su osim Klaeboa bili Emil Iversen, Martin Nyenget i Einar Hedegart, opravdala je status favorita i uvjerljivo pobijedila u štafetnoj utrci, ispred Francuske i Italije
Nakon ove četvrte zlatne medalje, Klaebo može sanjati o "Grand Slamu"- pobjedi u svih šest utrka na olimpijskom programu, što do sada nikome nije uspjelo
-Britanski daskaši Charlotte Banks i Hugh Nightingale osvojili su zlatnu medalju u mješovitom snowboard crossu na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina u Livignu. Srebrnu medalju osvojili su talijanski natjecatelji Michaela Moioli i Lorenzo Somriva, a francuski daskaši Lea Casta i Loan Bozzolo osvojili su broncu
Talijanska biatlonka Lisa Vittozzi osvojila je zlatnu medalju u dohvatnoj utrci na 10 kilometara
Vittozzi je pobijedila s vremenom 30:11,8 minuta, pogodila svih 20 meta i osvojila prvu olimpijsku zlatnu medalju u karijeri. To joj je bila druga medalja na Igrama nakon srebra u mješovitoj štafeti
Srebrnu medalju s dva promašaja osvojila je Norvežanka Maren Kirkeede. Brončanu medalju osvojila je Finkinja Suvi Minkinen
Velika Britanija je u nedjelju osvojila prvo olimpijsko natjecanje ikad u mješovitoj ekipnoj konkurenciji u skeletonu, nakon što su pojedinačni prvak Matt Weston i njegova partnerica Tabitha Stoecker postavili rekord staze u Cortini
Nijemci Axel Jungk i Susanne Kreher, koji su oboje osvojili srebro u pojedinačnoj konkurenciji, pobijedili su sunarodnjake Christophera Grotheera i Jacqueline Pfeifer, koji su osvojili broncu u pojedinačnoj konkurenciji, za samo stotinku sekunde
