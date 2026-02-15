Obavijesti

FOTO: DEVETI DAN NA ZOI

Srebrna Jutta, čudesni Klaebo do devete medalje, a naša 'Zizi' završila 17. u veleslalomu...

Iza nas je deveti dan Zimskih olimpijskih igra u Milanu i Cortini. Naša Zrinka Ljutić završila je 17. u veleslalomu. Jutta Leerdam došla je do druge medalje, a Femke Kok oborila je olimpijski rekord na 500 metara
Iza nas je deveti dan Zimskih olimpijskih igra u Milanu i Cortini. Naša Zrinka Ljutić završila je 17. u veleslalomu. Jutta Leerdam došla je do druge medalje, a Femke Kok oborila je olimpijski rekord na 500 metara | Foto: REUTERS/PIXSELL
