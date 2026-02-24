Obavijesti

PROBLEMI NA BIATLONU

Srebrni olimpijac odustao usred utrke pa saznao groznu vijest: 'Tijelo je prestalo funkcionirati'

Piše HINA,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Matthew Childs

Talijanski biatlonac Tommaso Giacomel operirao srce! Nakon dramatične utrke i teških simptoma, uspješno podvrgnut ablaciji. Povratak na stazu još neizvjestan

Admiral

Talijanski biatlonac Tommaso Giacomel (25), osvajač srebrne medalje u mješovitoj štafeti na ZOI i trenutno drugi u poretku Svjetskog kupa, podvrgnut je operaciji srca i morat će mirovati dva tjedna, objavio je u utorak Talijanski savez zimskih sportova (FISI). Ovaj 26-godišnji biatlonac osjećao se loše usred utrke s masovnim startom na 15 km u petak, u kojoj je bio vodeći, te je odmah prevezen u bolnicu. Liječnici su preporučili ablaciju srca kako bi se ispravila srčana aritmija.

Foto: Handout

- Odmah nakon drugog gađanja ležeći, moje tijelo je nekako prestalo normalno funkcionirati i stvarno sam se mučio disati i kretati, pa sam morao stati. Bio je to najgori osjećaj koji sam ikada doživio. Pokušao sam skijati jako sporo, ali moje tijelo ni to nije dopuštalo - izjavio je Talijan.

Biathlon - Training
Foto: Matthew Childs

Talijanski biatlonski savez priopćio je da je današnji postupak bio uspješan. Očekuje se da će Giacomel napustiti bolnicu u četvrtak, ali će za dva tjedna biti podvrgnut daljnjim testovima kako bi se utvrdilo kada se može vratiti redovitom treningu.

Nakon 14 od 21 utrke Svjetskog kupa, Giacomel je ukupno drugi sa 797 bodova. Vodeći Francuz Eric Perrot ima 37 više. Biatlonci će se natjecati u Svjetskom kupu prvi put nakon Olimpijskih igara u Kontiolahtiju u Finskoj između 5. i 8. ožujka.

Biathlon - Men's 15km Mass Start
Foto: Pawel Kopczynski

