Srebrni olimpijac odustao usred utrke pa saznao groznu vijest: 'Tijelo je prestalo funkcionirati'

Talijanski biatlonac Tommaso Giacomel (25), osvajač srebrne medalje u mješovitoj štafeti na ZOI i trenutno drugi u poretku Svjetskog kupa, podvrgnut je operaciji srca i morat će mirovati dva tjedna, objavio je u utorak Talijanski savez zimskih sportova (FISI). Ovaj 26-godišnji biatlonac osjećao se loše usred utrke s masovnim startom na 15 km u petak, u kojoj je bio vodeći, te je odmah prevezen u bolnicu. Liječnici su preporučili ablaciju srca kako bi se ispravila srčana aritmija.

- Odmah nakon drugog gađanja ležeći, moje tijelo je nekako prestalo normalno funkcionirati i stvarno sam se mučio disati i kretati, pa sam morao stati. Bio je to najgori osjećaj koji sam ikada doživio. Pokušao sam skijati jako sporo, ali moje tijelo ni to nije dopuštalo - izjavio je Talijan.

Foto: Matthew Childs

Talijanski biatlonski savez priopćio je da je današnji postupak bio uspješan. Očekuje se da će Giacomel napustiti bolnicu u četvrtak, ali će za dva tjedna biti podvrgnut daljnjim testovima kako bi se utvrdilo kada se može vratiti redovitom treningu.

Nakon 14 od 21 utrke Svjetskog kupa, Giacomel je ukupno drugi sa 797 bodova. Vodeći Francuz Eric Perrot ima 37 više. Biatlonci će se natjecati u Svjetskom kupu prvi put nakon Olimpijskih igara u Kontiolahtiju u Finskoj između 5. i 8. ožujka.

Foto: Pawel Kopczynski