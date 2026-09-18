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NAKON TRI GODINE STANKE

Srebrni 'vatreni' opet se vratio nogometu! Igrat će u šestoj ligi

Piše Ivan Kužela,
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Srebrni 'vatreni' opet se vratio nogometu! Igrat će u šestoj ligi
ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Bivši 'vatreni' Josip Pivarić je nakon tri godine pauze opet na travnjaku! Karijeru će nastaviti u šestoligašu Prigorju iz Žerjavinca

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Nekadašnji 'vatreni' Josip Pivarić (37) ponovno će zaigrati nogomet. Bivši hrvatski reprezentativac nakon tri godine izbivanja iz profesionalnog nogometa pronašao je novi angažman te će karijeru nastaviti u NK Prigorju iz Žerjavinca, članu 1. Zagrebačke NL, odnosno šestog ranga hrvatskog nogometnog natjecanja.

Prigorje je dolazak 37-godišnjeg lijevog beka potvrdilo na društvenim mrežama, predstavivši ga kao novo ime u momčadi. Pivarić iza sebe ima bogatu karijeru tijekom koje je nastupao za Dinamo Zagreb, Lokomotivu i kijevski Dinamo, a bio je i član hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- S velikim zadovoljstvom predstavljamo novo ime u našoj svlačionici - Josip Pivarić od večeras novi je igrač NK Prigorje Žerjavinec. Bivši reprezentativac, osvajač svjetskog srebra u Rusiji i višestruki prvak Hrvatske donosi iskustvo, kvalitetu i pobjednički mentalitet u našu plavo-crvenu priču. Josipe, dobro nam došao u Žerjavinec, napisao je klub u službenoj objavi.

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Najveći dio klupske karijere proveo je u Dinamu. Za zagrebački sastav odigrao je 181 utakmicu i tijekom tog razdoblja postigao je deset pogodaka te podijelio 24 asistencije. Prije i poslije Dinama Pivarić je nosio dres Lokomotive; za klub s Kajzerice nastupio je 139 puta i pritom postigao 14 pogodaka uz 11 asistencija.  U inozemstvo je prvi put otišao 2017. godine, kada je iz Dinama preselio u kijevski Dinamo. U Ukrajini nije osvojio prvenstvo, ali je u svojoj kolekciji trofeja dodao Kup i Superkup Ukrajine.

Najuspješnije razdoblje na domaćoj sceni proveo je upravo u Dinamu. S Modrima je osvojio šest naslova prvaka Hrvatske i dva Hrvatska kupa, dok je s kijevskim Dinamom stigao do dva ukrajinska trofeja.

Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice Dinama i Rijeke
Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice Dinama i Rijeke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pivarić je imao i značajnu reprezentativnu karijeru. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 26 puta, a najveći turnir odigrao je 2018. godine u Rusiji. Bio je dio momčadi koja je stigla do finala Svjetskog prvenstva, u kojem je Hrvatska izgubila od Francuske.

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