'Sreća Dinamova da mu je rival Hajduk! Samo bacaju baklje i traže prekid, igraju sramotno...'

Strijelac prvog pogotka u povijesti HNL-a Željko Adžić (59) tvrdi da će Dinamo preokrenuti i obraniti naslov prvaka. Igrač koji je igrao u plavom dresu '80-ih i '90-ih nakon karijere posvetio se vinogradarstvu i vinarstvu, no ostao je i u nogometu kao predsjednik niželigaša Ravnica.

- Hajduk ima problem kontinuiteta, nema konstantu. Igraju protiv Dinama na silu i dobiju jer su bacili sramotne topovske udare, nakon drugog udara se treba prekinuti utakmica, ali se kod nas ne prekida, oni sve rade na silu. Prošle sezone sa stranim sucima su mislili da će nešto napraviti, pa nisu. Vjerujem da bi strani suci prekinuli utakmice zbog tih baklju i udara - rekao je za Večernji list pa nastavio:

Kutjevo: Nekadašnji Dinamovac Adži? ve? dugi niz godina uspješno vodi vinariju | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Ne može Hajduk biti prvak dok se tako ponaša, svaka čast Livaji, ali oni nisu pobjednici. Pa i Livaja je propustio neke utakmice zbog svojih gluposti. Nije lako igrati u Dinamu jer uvijek moraš pobijediti, u Dinamu ti za pobjedu i gol u rašlje ne plješću, a ako promašiš, svi ti fućkaju. Hajduk to nema jer njima je važno da u nekoj minuti bacaju baklje i udare i 20 minuta igramo sramotno s prekidima, gledamo maglu, a dolje ne možeš disati. U inozemstvu se to prekida. Ima tamo normalnih ljudi, ali to je sramotno i nešto treba napraviti, gledatelji na sjeveru ne plaćaju ulaznice, a kako ćeš uvesti reda, zar su hajdukovci ti zbog kojih se plaćaju kazne? Zato Dinamo ima sreću što ima takvog rivala.

Ne sviđaju mu se neke stvari ni u Dinamu:

Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Pitanje je tko odlučuje, tko je i zašto doveo Bjelicu. Tko je sportski direktor Dinama, na osnovu čega, po kojim kriterijima, učiš li se u Dinamu biti sportski direktor? Ma pitanje je i stvaramo li igrače, trenere i sportske direktore, a mi sportskog direktora nismo stvorili. Sportski direktor mora znati sve o nogometu. Najjednostavnije je mijenjati trenera, a tri u sezonu pokazuje da imaju problem.

Tko je plavima veći rival, Hajduk ili Rijeka?

- To je podjednako. Gledao sam derbi Rijeka - Hajduk i najviše je statistički bilo auta! Njima lopta ispada s terena 110x65 metara, pa igralo se 12,5 minuta, to je nevjerojatno! Ako netko od te dvije momčadi osvoji prvo mjesto, onda je Dinamo zbilja loš. Pa sam Gattuso kaže da je loše, da je užas, a čovjek zna nogomet.