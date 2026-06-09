'Vatreni' poletjeli za Ameriku, evo gdje ih pratiti uživo! Njihov avion najpraćeniji je na svijetu

Hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je sa zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema aerodromu Dulles u američkom glavnom gradu Washingtonu u 12.42. U Ameriku bi trebao sletjeti između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu. "Vatreni" putuju u Airbusu A330 američkog National Airlinesa. Let je na popularnoj stranici za praćenje letova Flight Radar u kratko vrijeme postao najpraćeniji na njihovoj stranici.

Let uživo možete pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE GALERIJU: Ispraćaj s aerodroma

- Svi su imali šansu vidjeti što nas čeka još u Orlandu. Svi smo spremni i očekujemo to Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da smo svi zdravi i spremni, iščekujemo tu prvu utakmicu - kazao je napadač Dallasa Petar Musa uoči leta.

- Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Dat ćemo sve od sebe da damo maksimum u svakoj utakmici, da izginemo jedan za drugoga. To je najvažnije - kazao je Martin Erlić, branič Midtjyllanda.