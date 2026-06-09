"Vatreni" lete za Washington puni naboja: Musa i Erlić poručuju da su spremni za veliki američki izazov
'Vatreni' poletjeli za Ameriku, evo gdje ih pratiti uživo! Njihov avion najpraćeniji je na svijetu
Hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je sa zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema aerodromu Dulles u američkom glavnom gradu Washingtonu u 12.42. U Ameriku bi trebao sletjeti između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu. "Vatreni" putuju u Airbusu A330 američkog National Airlinesa. Let je na popularnoj stranici za praćenje letova Flight Radar u kratko vrijeme postao najpraćeniji na njihovoj stranici.
Let uživo možete pratiti OVDJE.
POGLEDAJTE GALERIJU: Ispraćaj s aerodroma
- Svi su imali šansu vidjeti što nas čeka još u Orlandu. Svi smo spremni i očekujemo to Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da smo svi zdravi i spremni, iščekujemo tu prvu utakmicu - kazao je napadač Dallasa Petar Musa uoči leta.
- Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Dat ćemo sve od sebe da damo maksimum u svakoj utakmici, da izginemo jedan za drugoga. To je najvažnije - kazao je Martin Erlić, branič Midtjyllanda.
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