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'Vatreni' poletjeli za Ameriku, evo gdje ih pratiti uživo! Njihov avion najpraćeniji je na svijetu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
'Vatreni' poletjeli za Ameriku, evo gdje ih pratiti uživo! Njihov avion najpraćeniji je na svijetu
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL, Flight Radar

"Vatreni" lete za Washington puni naboja: Musa i Erlić poručuju da su spremni za veliki američki izazov

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Hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je sa zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema aerodromu Dulles u američkom glavnom gradu Washingtonu u 12.42. U Ameriku bi trebao sletjeti između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu. "Vatreni" putuju u Airbusu A330 američkog National Airlinesa. Let je na popularnoj stranici za praćenje letova Flight Radar u kratko vrijeme postao najpraćeniji na njihovoj stranici.

Let uživo možete pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE GALERIJU: Ispraćaj s aerodroma

Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Svi su imali šansu vidjeti što nas čeka još u Orlandu. Svi smo spremni i očekujemo to Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da smo svi zdravi i spremni, iščekujemo tu prvu utakmicu - kazao je napadač Dallasa Petar Musa uoči leta.

- Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Dat ćemo sve od sebe da damo maksimum u svakoj utakmici, da izginemo jedan za drugoga. To je najvažnije - kazao je Martin Erlić, branič Midtjyllanda.

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