Srna progovorio o horor ozljedi: 'Prepao sam se kad sam vidio krv. Volio bih uskoro zaigrati'

Zvonimir Srna (27) zabrinuo je mnoge koji su prošlu nedjelju u Rijeci pratili utakmicu hrvatskih rukometaša protiv Luksemburga (30-20) u kvalifikacijama za Euro. U sudaru s Loicom Kaysenom dobio je udarac laktom u vrat i kašljao krv. Dijagnosticirali su mu oštećenje grkljana, ali srećom nije bilo potrebe za operacijom. Nakon tri noći u riječkoj bolnici već je u četvrtak bio na treningu Zagreba, ali samo kao podrška momčadi.

- Ne treniram još, gledam trening, ali brzo ću i ja u pogon. Bilo je jako neobično. Malo sam se prepao kad sam vidio da sam iskašljao krv, ali brzo smo reagirali. Hvala Bogu, u riječkoj bolnici sjajno je osoblje i sve je prošlo dobro - kaže Srna za Germanijak.

- Pustili su me iz bolnice jer se ništa nije zakompliciralo. Na kraju to nije onako strašno kako se na početku činilo. Nagnječilo se, hematom se treba iščistiti od tog udarca, čekam što će liječnici odlučiti. Imam pregled u petak u Zagrebu kod stručnjaka baš za to, on će mi reći što mi je raditi. Ali ide nabolje, nadam se da ću uskoro opet na teren - dodao je.

Tešku ozljedu Srne pogledajte OVDJE.

Metkovac će iduće sezone put Montpelliera, dogovorio je transfer, ali bi volio još koji put zaigrati za zagrebaše koje čeka završnica sezone.

- Plan je odraditi sezonu s ovim završnim utakmicama koje nas čekaju s Našicama, odmoriti, pripremiti se za Francusku, spakirati, naučiti jezik pa na pripreme koje počinju oko 20. srpnja - zaključio je Srna.