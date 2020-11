\"Jedan nespretno sastavljen tweet i ispadne Milica gora od Trumpa. A opet u \u017eenskoj ko\u0161arci ne poznajem bolju, \u010destitiju i otvoreniju osobu od Milice, koja samu sebe najvi\u0161e sapli\u0107e, druge ne. Dao Bog da svi 'zlikovci' postanu kao Milica\",\u00a0napisao je ko\u0161arka\u0161ki agent Ivan A\u0161anin, a Milica mu je uzvratila lijepim rije\u010dima i poru\u010dila mu kako ga je uvijek obo\u017eavala.

<p>Bivša srpska košarkašica<strong> Milica Dabović </strong>(38) često uzburka javnost kontroverznim izjavama. U petak je otišla i korak dalje pa su njezine izjave poprimile konotacije rasizma. </p><p>"Alo, pored toliko talenata u ovoj našoj Srbiji dovesti Amerikanku i to još crnkinju, i to još na playu pored žive <strong>Ane Dabović</strong> (Miličina sestra, op. a.) za mene je izvan svake pameti. Izbornice,dokle ćeš se još rugati s ljudima??? Možda sam ja luda, ali ne prihvaćam ovo", napisala je ranije na Twitteru Dabović misleći na Amerikanku <strong>Yvonne Anderson </strong>čiji je dolazak poduprla izbornica Marina Maljković.</p><p>Poslije toga je na Twitteru otkrila i kako će dignuti tužbu protiv nekih srpskih medija:</p><p>"Možete vi pisati i da sam alkoholičarka iako kap alkohola u životu nisam popila. Ja sam samo budala koja svoj stav iznosi javno, uz činjenice. Talenti poput Mandić, Topuzović... Zašto je Radočaj eliminirana??? Svatko normalan zna na što sam mislila, a Telegrafu ide tužba", napisala je Dabović pa se ispričala samo zbog jednog:</p><p>"I da se ne lažemo, nije ovo samo moje mišljenje. Ja ga samo iznosim. Ovo je sramotan potez zbog pojedinih igračica! Jedino za što se mogu ispričati jest to što sam rekla da je crnkinja. Samo napadajte, pljujte, niste odavno", napisala je uz emotikone koji "plaču" od smijeha.</p><p>Dan kasnije, Milica je i dalje na paljbi javnosti, no ima i onih koji su joj stali u obranu, a košarkašica im se srdačno zahvalila:</p><p>"Jedan nespretno sastavljen tweet i ispadne Milica gora od Trumpa. A opet u ženskoj košarci ne poznajem bolju, čestitiju i otvoreniju osobu od Milice, koja samu sebe najviše sapliće, druge ne. Dao Bog da svi 'zlikovci' postanu kao Milica", napisao je košarkaški agent Ivan Ašanin, a Milica mu je uzvratila lijepim riječima i poručila mu kako ga je uvijek obožavala.</p><p>I upravo je ranije spomenuta <strong>Yvonne Anderson </strong>bila glavna akterica u pobjedi srpskih košarkašica nad turskim zbog koje su Srpkinje izborile plasman na Europsko prvenstvo.</p><p>Nakon prave drame i dva produžetka, košarkašice Srbije slavile su 83-76, a najveći doprinos dala je Anderson s 25 poena. Pružila je odličnu partiju i blistala u odlučujućim trenucima.</p>