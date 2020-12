Srpkinje hvale Hrvatice: One su apsolutni hit, baš smo sretne zbog njih. Ma, to vam je Balkan

<p>Neopterećene, a opet, zar je uopće upitno, u stavu spremno za tri od tri <strong>Hrvatice </strong>večeras (18:15, PlanetSport 1) zatvaraju grupnu fazu Europskog prvenstva protiv <strong>Srbije</strong>. S ulaznicom za drugi krug, prvi put nakon deset godina, s dva čuda iza sebe koja su djevojkama, kako kaže izbornik <strong>Nenad Šoštarić</strong>, gard luzera promijenila u gard pobjednika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje hrvatskih rukometašica</strong></p><p>Ako su mogle protiv Mađarske pa Nizozemske, onda mogu i protiv <strong>Srbije </strong>koja jest dobra, iskusnija od nas, ali ne i rang Nizozemki. Igramo za četiri boda u drugoj fazi koja bi otvorila čak i vrata polufinala. Ako je dopušteno sanjati...</p><p>- Mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše kvalitete, ali jednostavno, kao i obično rekli smo idemo korak po korak. Pripremat ćemo se za njih u detalje, razraditi sitnice koje su nam strašno bitne, koje čine razliku između jednog i drugog - rekao je izbornik Šoštarić.</p><p>Obrana je bolji dio ekipe, kod Šoštarića je uvijek bilo tako, sada pogotovo jer u napadu nemamo ekstra klasu koja će sama riješiti utakmicu iako je Larissa Kalaus protiv Nizozemske (9/10) izgledala tako.</p><p>- U mojoj rukometnoj filozofiji obrana je ta koja bi trebala imati prednost jer ne samo da ti omogućuje lakše golove iz kontre, nego ti i omogućuje da slobodnije igraš u napadu. Znači da nemaš pritisak, da ti se ruka ne skrati, a kad igrač igra slobodno u napadu, onda igra najbolje. Prema tome, tu moramo raditi isto ono što smo radili ove dvije utakmice, evo vidite da smo primili zaista mali broj golova.</p><p>U toj obrani, koja, kad treba, može srediti Mađarsku s 5-1 i 3-2-1, pa potom Nizozemsku sa 6-0, veliku ulogu ima Ana Debelić.</p><p>- Mislim da smo mi sami sebi najveća opasnost i najveći plus. Srbija ima kvalitetnu ekipu, od gola do vanjske linije, ali mislim da moramo dati sve od sebe kao i ove dvije tekme i da ne bi trebalo bit problema. Naša najveća snaga je to naše zajedništvo, kao i ove dvije utakmice, da dajemo svaka od sebe svoj maksimum, jedna za drugu i to je najbolji recept - kazala je Debelić.</p><p>Srbija igra za prolazak, što vjerojatno nije mislila da će morati nakon što je okrenula -7 u drugom poluvremenu protiv Nizozemske i to bez Andree Lekić, motora i ponajbolje svjetske igračice, koja se teže ozlijedila i završila turnir, vjerojatno i sezonu. Zbog korona-razloga već 18 sati kasnije nisu mogle ispratiti ritam Mađarica (26-38).</p><p>- Govorili su svi da je Hrvatska autsajder, a ja sam govorio da nije. To je odlično ukomponirana ekipa, Šoštarić je dugo s njima, to je sve jedan klub, pojačan s Katarinom Ježić i Ćamilom Mičijević. Jako su borbene - lijepo je o Hrvatskoj govorio izbornik Srbije <strong>Ljubomir Obradović.</strong></p><p>Pa na što pripaziti? Krsnik će se morati dobro pozabaviti sa Stoiljković kojoj ne treba puno prostora, Liščević je preuzela ulogu Lekić, Krpež-Slezak na desnom krilu bila je najbolji strijelac prošlog Eura, Pop-Lazić dominira na crti i u obrani zajedno s Trifunović. Ona, Lavko, koja se vratila nakon korone, i Risović nekad su igrale u Podravki. Iz generacije koja je 2013. bila viceprvak svijeta, kod kuće, tu su još, uz Lekić, Risović, Krpež-Slezak, Tomašević, Stoiljković, Liščević, Lavko. Nema više autoriteta Dragane Cvijić i Sanje Damnjanović koja je prije dva mjeseca završila karijeru.</p><p>- Hrvatska je apsolutni hit, pokazale su fantastičnu igru. Došle su s drugom momčadi, kako kažu, i dokazale da imaju kvalitetu. Balkanski su izašle i borile se, isplatila im se svaka kapljica znoja. Djevojke su jako dobre, sretna sam zbog njih, poznajemo se - rekla je <strong>Liščević</strong>.</p><p>Rostov, Budućnost, Brest, Valcea... Ako se gledaju klubovi u kojima igraju Srpkinje, one su favoriti, ali...<br/> <br/> - Sve je moguće u posljednjoj utakmici, može svega biti. Možemo proći dalje s četiri boda, možemo ispasti ili proći s porazom. Hrvatska ima kvalitetu i ogromno srce, ali ima ga i Srbija. Mislim da smo mi favoriti, a mislim da bi tako i one rekle.</p><p>A što o Hrvatskoj kaže Lavko?</p><p>- <strong> </strong>To je Balkan. Sličan, skoro isti mentalitet, sličan sistem igre, znamo koje karakteristike ima svaka igračica. Djevojke su napredovale, usavršile su se. Ne sjećam se kada smo posljednji put igrali s Hrvaticama. Moramo odigrati šah s njima. Igrale su duboku obranu u prve dvije utakmice. Ostaje nam da se nadigravamo.</p>