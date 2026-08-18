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Srpska bacačica o Sari Kolak: 'Super je što je naša pa uvijek možemo pričati. Baš mi je wow'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Srpska bacačica o Sari Kolak: 'Super je što je naša pa uvijek možemo pričati. Baš mi je wow'
Foto: screenshot/HRT
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Imala je teških 10 godina, puno se mučila i baš mi je drago da se podigla i sjajno bacala na ovom prvenstvu, rekla je Adriana Vilagoš nakon prvenstva u Engleskoj. Sara je bila prva, a Vilagoš treća

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Sara Kolak došla je do novog velikog zlata u karijeri. Postala je europska prvakinja, a nakon zadnje serije bacanja dogodila se scena koja je obišla regiju. Kolak i srpska bacačica koplja, Adriana Vilagoš (treće mjesto), otrčale su jedna drugoj u zagrljaj. Obje su bile ogrnute zastavama svojih država te si čestitale na uspjehu. Trenutak možete pogledati klikom OVDJE.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Paris, 100824. Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Paris 2024. Stade de France. Athletics: Sara Kolak in the w Paris, 100824. Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Paris 2024. Stade de France. Athletics: Sara Kolak in the w Athletics - Women's Javelin Throw Qualification-Gp B
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Foto: Profimedia

Nakon toga je Vilagoš dala izjavu za Telegraf u kojem se dotaknula upravo tog trenutka i zagrljaja sa zlatnom Sarom Kolak.

- Kada sam počela bacati koplje, ona je osvojila zlato na Olimpijskim igrama 2016. Sjećam se kada smo se prvi puta srele, bila mi je baš wow i oduvijek je jedna od mojih najomiljenijih bacačica. Uvijek mi je drago natjecati se s njom, prije svega jer je naša s ovih prostora, Hrvatica. Možemo normalno razgovarati. Imala je teških 10 godina, puno se mučila i baš mi je drago da se podigla i sjajno bacala na ovom prvenstvu - rekla je Vilagoš.

Saru Kolak sada očekuje doček u Ludbregu, kao i otvaranje sportskog parka u njenom gradu koji će dobiti njeno ime. Na današnji dan, 18. kolovoza, te 2016. šokirala je svijet i došla do zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Sada fenomenalna Sara oko vrata ima još jedno zlato, a fešta u Ludbregu bit će velika.

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