Srpska bacačica o Sari Kolak: 'Super je što je naša pa uvijek možemo pričati. Baš mi je wow'

Sara Kolak došla je do novog velikog zlata u karijeri. Postala je europska prvakinja, a nakon zadnje serije bacanja dogodila se scena koja je obišla regiju. Kolak i srpska bacačica koplja, Adriana Vilagoš (treće mjesto), otrčale su jedna drugoj u zagrljaj. Obje su bile ogrnute zastavama svojih država te si čestitale na uspjehu. Trenutak možete pogledati klikom OVDJE.

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Nakon toga je Vilagoš dala izjavu za Telegraf u kojem se dotaknula upravo tog trenutka i zagrljaja sa zlatnom Sarom Kolak.

- Kada sam počela bacati koplje, ona je osvojila zlato na Olimpijskim igrama 2016. Sjećam se kada smo se prvi puta srele, bila mi je baš wow i oduvijek je jedna od mojih najomiljenijih bacačica. Uvijek mi je drago natjecati se s njom, prije svega jer je naša s ovih prostora, Hrvatica. Možemo normalno razgovarati. Imala je teških 10 godina, puno se mučila i baš mi je drago da se podigla i sjajno bacala na ovom prvenstvu - rekla je Vilagoš.

Saru Kolak sada očekuje doček u Ludbregu, kao i otvaranje sportskog parka u njenom gradu koji će dobiti njeno ime. Na današnji dan, 18. kolovoza, te 2016. šokirala je svijet i došla do zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Sada fenomenalna Sara oko vrata ima još jedno zlato, a fešta u Ludbregu bit će velika.