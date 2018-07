Srpska tenisačica (17) ispisala je povijest novog tisućljeća...

Srpski ženski tenis dobio je novu zvijezdu. Mlada Olga Danilović osvojila je svoj prvi WTA turnir u karijeri, svladavši u finalu Moskve domaću predstavnicu, njezinu vršnjakinju Anastasiu Potapovu 7-5, 6-7 i 6-4.

Danilović je prvo morala proći kvalifikacije da bi igrala u glavnom turniru, ali izgubila je od Španjolke Badose Gilbert u drugom kolu kvalifikacija. Međutim, nakon nekoliko otkaza upala je u turnir i probila se sve do finala.

Na tom putu pobijedila je polufinalisticu Wimbledona, Juliu Goerges, a onda je preživjela triler protiv Potapove. U drugom setu kod 5-4 na prvu meč-loptu napravila je dvostruku pogrešku pa izgubila set. U trećem setu nekoliko puta imala je break zaostatka, ali uspjela se vratiti i na kraju slaviti.

.@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! 🏆 pic.twitter.com/6WwMglSWIf