Srpski analitičar: 'Hrvati su u svemu pobjedinici, to dokazuje Dalić. Suci? Nogomet je pukao'

Iako je hrvatska reprezentacija završila nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Portugala, srpski nogometni analitičar Rade Bogdanović smatra da taj rezultat ne mijenja ukupnu sliku o vrijednosti hrvatskog nogometa. U analizi nakon susreta istaknuo je kako Hrvatsku vidi kao pobjednika zbog svega što godinama gradi izvan samih rezultata.

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- Moram istaknuti jedan detalj zbog kojeg smatram da je Hrvatska pobjednik. Zašto su oni pobjednici u svemu? Prije svega, godinama nižu sjajne rezultate i stvarno su vrhunska reprezentacija - rekao je Bogdanović.

Svoje mišljenje potkrijepio je događajem kojem je osobno svjedočio na sportskom seminaru u Novigradu. Ondje je, kako kaže, promatrao druženje brojnih istaknutih ljudi iz hrvatskog nogometa, među kojima su bili Zlatko Dalić, Joško Jeličić, Igor Bišćan i Zorislav Srebrić.

- Bio sam u Novigradu na jednom sportskom seminaru. Na večeri sam sjedio za stolom s Milovanom Rajevcem i suprugom te Predragom Pašićem iz Sarajeva i njegovom suprugom. Kažem im: Špijuniram malo ove Hrvate, sjede dva stola od nas. A tamo za stolom Zlatko Dalić, Jeličić, Bišćan, Srebrić... jedno probrano društvo iz hrvatskog nogometa - ispričao je.

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Posebno ga je impresionirala scena u kojoj je Dalić pomogao Srebriću pri odlasku sa večere.

- U jednom trenutku gospodin Srebrić, koji ima 86 godina i doajen je nogometa s prostora Jugoslavije, krenuo je ustati. Zlatko Dalić je istog trena skočio, pridržao ga, odmaknuo mu stolicu, primio ga desnom rukom pod ruku, uzeo njegovu torbicu i otpratio ga do sobe jer je završio s večerom - rekao je.

Bogdanović smatra da upravo takvi primjeri najbolje pokazuju zbog čega Hrvatska već godinama ostvaruje vrhunske rezultate.

- Sve polazi od takvog respekta i poštovanja. Zato Zlatko Dalić nije samo najuspješniji izbornik po rezultatima. Hrvatska je postavila temelje ponašanja i odgoja u nogometnom savezu i nogometu općenito. Njihovi rezultati nisu slučajni, dok o tome što se događa u nekim drugim savezima ne želim ni govoriti - rekao je.

Zatim se osvrnuo na suđene na utakmici Hrvatske i Portugala.

- Na toj je utakmici nogomet totalno pocrnio i pukao. Jedna velika sramota da su čelnici FIFA-e odlučili Hrvatsku poslati kući na pogrešan i ružan način. Pet godina slušam i čitam europski tisak, samo govore, palimo alarm, stižu Rusi. FIFA je upalila senzor da potjera Hrvate sa Svjetskog prvenstva. Velika sramota je da momčad koja je igrala jako dobar nogomet, pogotovo u drugom poluvremenu protiv Portugala, da na takav način masakrirate - rekao je za RTS.