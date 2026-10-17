Srpski as NEC-a se posvađao s navijačima: 'Navikao sam na klubove koji osvajaju trofeje'

NEC Nijmegen, idući Dinamov suparnik u Europskoj ligi, već gotovo dva mjeseca čeka na pobjedu. Nizozemska momčad posljednji je put slavila 29. kolovoza, a u međuvremenu je odigrala sedam utakmica bez trijumfa. Prije gostovanja na Maksimiru u četvrtak čeka je prvenstveni dvoboj s Fortunom, u kojem će pokušati prekinuti negativan niz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

NEC se trenutačno nalazi na 11. mjestu nizozemskog prvenstva, dok je Fortuna sedma s pet bodova više. Momčad iz Nijmegena nije pobijedila ni u četvrtak, kada je na domaćem terenu remizirala 1-1 s Levskim iz Sofije i osvojila prvi bod u Europskoj ligi. U prvom kolu doživjela je težak poraz od Juventusa 5-0.

Foto: Claudia Greco

Uz rezultate, u Nizozemskoj se posljednjih dana govori i o Dušanu Tadiću. Srpski nogometaš našao se u središtu pozornosti nakon što je javno kritizirao igru suigrača, a njegov nastup protiv Dinama sada je upitan zbog ozljede zbog koje je morao napustiti utakmicu s Levskim.

Tadić je nezadovoljstvo iskazao uoči prošlotjednog prvenstvenog susreta s Ajaxom, kada je usporedio svoju trenutačnu situaciju s razdobljem provedenim u Amsterdamu.

- Svaka čast NEC-u, ali navikao sam igrati za klubove koji osvajaju trofeje. Ajax je bio i jest moja razina. Ovdje redovito utrčavam u prostor, a ne dobivam loptu ili mi je ne vrate nakon nekoliko dodira. Očito mi mozak radi prebrzo. Teško mi je i često se borim sam sa sobom, tada mi je u glavi kaos, izjavio je bivši igrač Ajaxa.

Foto: Claudia Greco

Njegove riječi izazvale su nezadovoljstvo dijela navijača NEC-a. Na gostovanju kod Ajaxa istaknuli su transparent s porukom "Tadiću, gubi se". Srpski nogometaš poslije je kritizirao način na koji su njegove izjave prenesene te optužio novinara da ih je iskrivio.

Trener Dick Schreuder potvrdio je da je razgovarao s Tadićem i poručio da je situacija riješena. Podršku suigraču pružio je i kapetan Chery, koji smatra da će Tadić s vremenom podići razinu igre cijele momčadi.

- Poznajem Dušana kao nogometaša i osobu. Došao je u NEC kako bi podigao razinu igre, kao i ja i ostali igrači. U konačnici, razumijem što želi reći. Naravno, vidi se da posjeduje golemu kvalitetu, izuzetno je jak na lopti i često pronalazi pravo rješenje. On još uvijek nije onaj Dušan Tadić kojeg poznajemo iz Ajaxa, ali to će ubrzo doći. Tada će biti važan za momčad i podići nas na višu razinu, rekao je Chery.

Tadić je nakon izlaska iz igre protiv Levskog dobio pljesak dijela navijača, što bi moglo upućivati na smirivanje napetosti. Ipak, još nije poznato hoće li biti spreman za gostovanje kod Dinama. Nedjeljni susret s Fortunom trebao bi dati jasniju sliku o njegovu zdravstvenom stanju i mogućnosti nastupa na Maksimiru.