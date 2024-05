Srpski golman: Dalić je u Rijeci jedva čekao maknuti me s gola

U ljeto 2005. godine je u utakmici Superkupa protiv Hajduka na golu Rijeke bio Velimir Radman koji je u 103. minuti pogriješio, a Niko Kranjčar doni trofej. Tad su čelnici odlučili kako im treba novi golman i prelomili - dovest ćemo Dragana Žilića! Ova ikona travnjaka HNL-a stigla je na Kantridu iz Smedereva kao najbolji golman srpske lige i tad reprezentativac Jugoslavije.

- Relativno sam kasno te sezone potpisao za Rijeku. U klub je nešto ranije došao i Dušan Kerkez, rođeni Beograđanin, bez ijednog problema - rekao je Dragan Žilić (49), bivši golman Rijeke za Mondo.

A nije došao iz prvog pokušaja. Već i prije Radmanove pogreške su ga iz Rijeke pokušali dovesti, ali odustali su nakon nekog vremena zbog negodovanja Armade. Obećali su Žiliću apsolutnu sigurnost, a on se dogovorio s obitelji i - potpisao! Danas je najnormalnija stvar da Srbi igraju u HNL-u, Hrvati u tamošnjoj Superligi, ali 2005. su ratne rane bile još nedavne. Dok na terenu nije imao neugodnih situacija, na tribinama su se događale.

Armada ga nije dobro dočekala na Kantridi

Trojac ga je svojevremeno verbalno napao na ulicama Rijeke te je Žilić sve prijavio policiji, a navijači ga nisu dobro dočekali. I tu ne govorimo o protivničkima, već o Armadi.

- Prvih šest mjeseci je bilo baš burno, nakon što smo pobijedili utakmicu protiv Dinama na Maksimiru se situacija tek krenula smirivati što se tiče odnosa Armade prema meni. Dvije tribine Kantride su mi pljeskale, dok se Armada od toga ograđivala. Malo čudna situacija. Neugodno do zla Boga. To se događalo u sredini koju ostali dijelovi Hrvatske, posebice Torcida i Bad Blue Boysi, nazivaju 'crvenom ili srpskom Rijekom'. Armadine uzvike nisu odobravale ostale tribine Kantride, čak su im i zviždali. A tu se događa da je Rijeka poskidala sve ograde! Kad sam ja došao oni su poskidali sve ograde - prisjetio se Žilić.

ARHIVA - Varaždin: Riječani jedva obranili Kup, ali Varteksu ni 5:1 pobjeda nije bila dovoljna | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bilo je tu raznih uzvika, ali u prvoj sezoni u Rijeci osvojio je Hrvatski kup nakon što su u dvije nevjerojatne finalne utakmice bili bolji od Varteksa. Kod kuće su slavili 4-0, dok su u gostima izgubili 5-1, ali gol u gostima donio im je naslov. Dobro pamti taj susret, ali još bolje pamti onaj iduće sezone u četvrtfinalu Kupa. Tad su gostovali kod trećeligaša Konavljanina, a i to se igralo na dvije utakmice. Tad su Riječani u prvoj utakmici na Kantridi slavili s laganih 3-1 te je izgledalo da će u Konavlima samo 'odraditi posao'. Ali, u 92. minuti su gubili 2-0 te je trećeligaš bio na pragu senzacije nakon što su u osmini finala s 2-1 izbacili današnjeg izbornika Zlatka Dalića i Varteks. A onda je na scenu stupio srpski golman koji se 'pretvorio' u golgetera.

Zabio glavom za prolaz u Kupu kod trećeligaša, Dalić ga maknuo s gola

- Teren, jedna travčica trave! Seoski stadion s ogradom, bez tribina, skupilo se nekoliko tisuća ljudi. Dali su nam gol pa smo ih napali, ništa nam nije išlo i onda su nam pred kraj utakmice zabili i drugi gol koji ih vodi dalje. Nismo imali dilema, kod kornera sam digao ruku treneru i viknuo: 'Šefe, da idem?', a on viče 'idi'. U punom sprintu sam otišao u njihovih 16 metara, u publici je već bila erupcija, a ja sam gledao loptu iz kornera. Visoka, balon, nebu pod oblake. Ide, ide, trčim i mislim 'stići ću je kako god'. Pogodio sam ju direktno čelom po sredini gola, bez ometanja. Tek sam kasnije na snimci vidio da je lopta prošla kroz noge igraču na drugoj stativi - rekao je Žilić.

Zadar: 1. HNL, 9. kolo, NK Zadar - NK Rijeka | Foto: Dino Stanin/Vecernji list

Na kraju je ušao u srca riječkih navijača, a kako kaže, ne žali na četiri godine na Kantridi. No, ta se situacija nije lijepo završila jer današnji izbornik 'vatrenih' nije vidio Žilića na golu Rijeke.

- Dalić je 2007. došao na mjesto trenera i poslije priprema sam već u četvrtom, petom kolu imao dojam da je jedva čekao da me makne s gola. Pobijedili smo Hajduk, imali solidne rezultate i dobro stajali na ljestvici, ali nekako sam osjetio da jedva čeka da me makne. Preskočio sam jednu utakmicu zbog ozljede protiv Zadra i nakon toga me nije vraćao. Uprava koja je mene dovela je otišla, smanjivali su se troškovi i malo su se nekorektno ponijeli prema meni. Posljednju sam polusezonu proveo sa strane, trenirao sam s juniorima pa prešao u slovensku Goricu - zaključila je ikona travnjaka HNL-a.