Srpski golman o Prosinečkom: 'Gušt ga je bilo slušati. Ne možete mu zamjeriti cigarete'

Životna priča golmana Saše Ilića, koja je poslužila kao inspiracija za poznati film "Kad porastem bit ću kengur", je nevjerojatna. U intervjuu za crnogorski portal 24sedam otkrio je da živi u Crnoj Gori gdje je vlasnik malog hotela u Perastu.

Naime, on je početkom devedesetih preselio se iz Australije u tadašnju SR Jugoslaviju i zaigrao najprije za niželigaša RFK Grafičar, a potom prešao u prvoligaša Radnički iz Novog Beograda. Tijekom 1996. godine otišao je sestri u London, koja je onamo došla iz Australije studirati. U Londonu je upoznao menadžera koji mu je ponudio da igra za St. Leonards, klub u sedmom rangu engleskog nogometa.

Nakon sezone u tom klubu, Ilić je otišao na probu u Aston Villu u kojoj su tada igrali njegovi sunarodnjaci Savo Milošević i Saša Ćurčić. Prošao je gotovo cijele pripreme s Aston Villom, ali mu nije ponuđen ugovor. Nakon toga otišao je na probu u drugoligaša Charlton Athletic, gdje je uspio izboriti se za ugovor.

Bio je na posudbama u West Hamu i Portsmouthu, a kasnije je nastupao i za Barnsley, Blackpool, Aberdeen i Leeds.

Foto: Zeljko Hladika/HISTORY I/C

- Robi Prosinečki mi je prva asocijacija na Portsmouth. Bio mi je cimer. Velik čovjek i igrač, jednim je potezom mogao oduševiti cijeli stadion. Bio je strastveni pušač, ali me poštovao. Izviri do pola kroz prozor i puše dim iza zgrade hotela. Šalim se malo, naravno. Takvog čovjeka samo slušate i nikada vam ne može dosaditi, niti mu možete zamjeriti tu slabost prema cigaretama - istaknuo je Ilić koji je posebno je istaknuo jedno ime iz West Hama.

- Moram istaknuti i Igora Štimca. Ponovio bih sve što sam rekao i za Robija, iako sam svjestan da ga naša javnost doživljava drugačije zbog nekih izjava. Mene je u West Hamu odlično prihvatio - zaključio je dodao je Ilić koji je odigrao i dvije utakmice za reprezentaciju SR Jugoslavije, a krijeru je završio u Leedsu 2005. godine.