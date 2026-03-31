Srpski kikboksač na mjestu gdje je trebao biti Plazibat! Napada pojas teške kategorije u Gloryju

Glory je objavio meč godine! Nakon što je turnir teškaša završio neslavno i Moryja Kromaha (26 godina, 37-3-1) okrunili su prvakom bez pobjede u finalu, u najvećoj kikboksačkoj organizaciji odlučili su ispraviti nepravdu i organizirati meč sa srpskim borcem Milošem Cvjetičaninom (31, 24-4). Podsjetimo, veliki turnir "Last Heavyweight Standing" održao se 7. veljače, a na njemu je trebao nastupiti i hrvatski teškaš Antonio Plazibat.

Ždrijeb je odredio da se već u prvom kolu bori protiv Kromaha. Nažalost, najbolji hrvatski kickboksač morao je otkazati nastup zbog ozljede. Kromah, koji je poluteškaš, tako je bez borbe prošao u polufinale, gdje je pobijedio Tariqa Osara, a u finalu se trebao susresti s Cvjetičaninom.

Srpski borac u turniru je prvo porazio Sofiana Laidounija, a potom i Anisa Bouzida, no u finalu nije mogao nastupiti zbog ozljeda. U prijašnjim mečevima dislocirao je prst, koji je uspio namjestiti, no imao je i krvarenje jetre zbog kojega nije mogao nastupiti u finalu.

Dvojac će sada ipak ući u ring, a meč je na rasporedu 13. lipnja u Rotterdamu u sklopu Glory Collisiona 9.