ODGOĐENO FINALE

Srpski kikboksač na mjestu gdje je trebao biti Plazibat! Napada pojas teške kategorije u Gloryju

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Turnir u kickboxingu, Glory 95, u Areni Zagreb, Miloš Cvjetičanin - Jimmy Livinus | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kromah i Cvjetićanin trebali su se boriti u finalu "Last Heavyweight Standing" turnira 7. veljače, no do borbe nije došlo jer se srpski borac ozlijedio

Glory je objavio meč godine! Nakon što je turnir teškaša završio neslavno i Moryja Kromaha (26 godina, 37-3-1) okrunili su prvakom bez pobjede u finalu, u najvećoj kikboksačkoj organizaciji odlučili su ispraviti nepravdu i organizirati meč sa srpskim borcem Milošem Cvjetičaninom (31, 24-4). Podsjetimo, veliki turnir "Last Heavyweight Standing" održao se 7. veljače, a na njemu je trebao nastupiti i hrvatski teškaš Antonio Plazibat.

Ždrijeb je odredio da se već u prvom kolu bori protiv Kromaha. Nažalost, najbolji hrvatski kickboksač morao je otkazati nastup zbog ozljede. Kromah, koji je poluteškaš, tako je bez borbe prošao u polufinale, gdje je pobijedio Tariqa Osara, a u finalu se trebao susresti s Cvjetičaninom.

Srpski borac u turniru je prvo porazio Sofiana Laidounija, a potom i Anisa Bouzida, no u finalu nije mogao nastupiti zbog ozljeda. U prijašnjim mečevima dislocirao je prst, koji je uspio namjestiti, no imao je i krvarenje jetre zbog kojega nije mogao nastupiti u finalu.

Dvojac će sada ipak ući u ring, a meč je na rasporedu 13. lipnja u Rotterdamu u sklopu Glory Collisiona 9.

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...
UŽASAN FAUL

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...

Iz Futsal Dinama navode kako mu je utvrđena ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca
Trči po Sljemenu, ne spava te će uskoro ispisati povijest. Maja Bonačić velika je humanitarka
JOŠ MALO DO CILJA

Trči po Sljemenu, ne spava te će uskoro ispisati povijest. Maja Bonačić velika je humanitarka

Maja Bonačić juri prema povijesti kao prva žena koja je završila izazov Everestman! Ultramaratonka pomaže djeci u potrebi, boreći se s nevjerojatnim izazovom. Još malo i dolazi na cilj

