Srpski komentator: Volio bih da Hajduk osvoji naslov u HNL-u, a Dinamo nema nikakve šanse...

Sezona HNL-a ulazi u završnicu, a borba za naslov prvaka postaje sve napetija. Tri momčadi još uvijek imaju realne šanse za osvajanje titule. Hajduk je trenutno vodeći, Rijeka zaostaje samo bod, dok Dinamo ima šest bodova manje od lidera. Korak bliže razrješenju pitanja prvaka mogli bi biti već nakon Jadranskog derbiju za vikend kada Rijeka dočekuje Hajduk. O aktualnom stanju u prvenstvu, a posebice situaciji u Dinamu, govorio je bivši nogometaš Željezničara, Atletico Madrida i Werdera, a danas jedan od najpopularnijih nogometni analitičara u Srbiji, Rade Bogdanović.

- Najviše bih volio kad bi Hajduk osvojio titulu. Kao dijete sam bio navijač Hajduka. Mrtva trka će biti između Hajduka i Rijeke. Dinamo nema nikakve šanse. Zdravko Mamić je bio nogometni tata u Zagrebu. Dok je bio u Dinamu, kontrolirao je sve. Dinamo je njegovim odlaskom jako puno izgubio. To se sad tek vidi - rekao je u Denis Podcastu.

Bogdanović je također istaknuo kako česte promjene u upravi kluba negativno utječu na momčad i igrače.

- Mijenjanje uprave ostavlja trag na svakom nogometašu. Ima nenormalna situacija da se ne zna hoće li zamjenik kapetana dobiti novi ugovor. To utječe na psihu nogometaša i na odnos prema klubu. Velimir Zajec je balkanski Beckenbauer, on je veliko ime. Harao je s Dinamom jugoslavenskim nogometom. Ali nisam siguran koliko on može povezati tu momčad - rekao je Bogdanović.