Srpski košarkaš provocirao Splićane! Pokazivao je tri prsta

Košarkaši Splita u dvoboju su 27. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od FMP-a sa 72-85 (17-19, 22-22, 15-25, 18-19), a utakmicu je obilježilo ponašanje srpskog košarkaša Filipa Barne.

Najbolji strijelac gostiju ubacio je 21 koš, a kada god bi pogodio tricu, podignuo bi tri prsta, što se smatra srpskim nacionalističkim pozdravom, piše Slobodna Dalmacija. S druge strane, kada bi pogodio dva koša, nije ih slavio s podizanjem dva prsta. Njegovo ponašanje izazvalo je negodovanje među malobrojnom publikom na Gripama koja ga je vrijeđala zbog provokacija.

Vidjet ćemo hoće li srpski košarkaš pretrpjeti neke posljedice zbog ovakvog ponašanja, ali nije ni prvi koji je to radio na Gripama. Prije tri godine je američki košarkaš Kendrick Ray, tada član Igokee, također podizao tri prsta kada bi pogodio tricu. Tada se njegov trener Dragan Bajić ispričao na press konferenciji.

Foto: aba liga

Nije Barna bio u glavnoj ulozi samo zbog provokacija. Na utakmici se pojavio u različitoj opremi. Nosio je hlačice sa svojim brojem 88, a na dresu mu je stajao broj 28 i prezime Ozyegen. Riječ je o njegovom suigraču Emreu Oyzegenu koji nije bio u zapisniku.

Je li se na putu do Splita negdje pogubio Barnin dres, nije poznato, ali nakon kratke rasprave, suci su mu dopustili da nastupi u dresu s tuđim prezimenom. Samo po sebi, bizarno je da su mu to uopće dopustili.

Foto: aba liga

U dvoboju bez rezultatske važnosti Split je držao priključak do sredine treće četvrtine, u 25. minuti je vodio sa 50-49, no uslijedila je serija gostiju od 10-0 kojom su preuzeli kontrolu rezultata. Još prije kraja trećeg dijela dvoboja FMP je stvorio i 14 pogodaka prednosti (66-52), da bi ta prednost nastavila rasti i početkom četvrtog dijela sve do najvećih 77-59. Do kraja dvoboja Split je tek ublažio poraz.

Shannon Shorter je sa 23 koša bio najbolji strijelac Splita, dok su Filip Barna sa 21 i Petar Popović sa 20 ubačaja bili najučinkovitiji kod FMP-.

Tri kola prije kraja natjecanja Split je 13. na ljestvici s omjerom pbojeda i poraza 8-19, dok je FMP nadomak plasmana u doigravanje, sedmi sa 14-13.