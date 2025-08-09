DINAMO - VUKOVAR 3-0 Dinamova navijačka skupina izvela je koreografiju uoči utakmice kojom je obilježila 30. obljetnicu Oluje. To je izazvalo zgražanje kod medija u Srbiji
Srpski mediji: 'BBB digao tenk, ustašku šahovnicu i ploču na ćirilici. Skandal na Maksimiru!'
Dinamo je pobijedio Vukovar 1991 3-0 u drugom kolu HNL-a na Maksimiru, a Bad Blue Boysi su iskoristili priliku za obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoz), odnosno 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Vukovar 3-0
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Na tribinama su napravili koreografiju na kojoj je bio tenk koji ulazi u Knin i riječima "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili" odali počast Danu pobjede.
U srpskim medijima podigla se prašina zbog koreografije Boysa pa su svi relevantni mediji u toj zemlji prenijeli događaje s Maksimira.
- Skandal na Maksimiru: Navijači Dinama napravili koreografiju, a na njoj tenk, ustaški simbol i tabla na ćirilici - piše Blic u tekstu u kojem se navodi: "Navijači Dinama iz Zagreba napravili su koreografiju koja slavi 30. godišnjicu zločinačke 'Oluje', u kojoj je protjerano oko 250.000 Srba."
Koreografiju BBB-a komentirao je i Telegraf.
- Bad Blue Boysi protiv Vukovara napravili koreografiju tenka sa ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici - naslov je članka u kojem stoji: "Posebno je pažnju privukla šetalica s tenkom na kojem je ustaška šahovnica, kao i tabla s natpisom 'Knin' na ćirilici, što je asocijacija na tablu skidanu u Oluji, koju čuvaju domobrani u Hrvatskoj."
I Kurir je objavio članak o događajima na Maksimiru pod naslovom "SKANDAL NA MAKSIMIRU: Bad Blue Boysi napravili šetnicu tenka sa ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici."
Kao i Informer.
- Skandal na "Maksimiru": Tenk i baklje u "čast Oluje" - Dinamovi navijači slavili pogrom Srba - naslov je članka u kojem piše:
- Na utakmici Dinama iz Zagreba i Vukovara 1991 na stadionu "Maksimir" navijačka grupa "Bad Blue Boys" izvela je koreografiju posvećenu zločinačkoj akciji "Oluja" u kojoj je prognano više od 250.000 Srba sa svojih vjekovnih ognjišta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+