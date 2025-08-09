Srpski mediji: 'BBB digao tenk, ustašku šahovnicu i ploču na ćirilici. Skandal na Maksimiru!'

Dinamo je pobijedio Vukovar 1991 3-0 u drugom kolu HNL-a na Maksimiru, a Bad Blue Boysi su iskoristili priliku za obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoz), odnosno 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Vukovar 3-0

Pokretanje videa... 01:16 Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na tribinama su napravili koreografiju na kojoj je bio tenk koji ulazi u Knin i riječima "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili" odali počast Danu pobjede.

U srpskim medijima podigla se prašina zbog koreografije Boysa pa su svi relevantni mediji u toj zemlji prenijeli događaje s Maksimira.

- Skandal na Maksimiru: Navijači Dinama napravili koreografiju, a na njoj tenk, ustaški simbol i tabla na ćirilici - piše Blic u tekstu u kojem se navodi: "Navijači Dinama iz Zagreba napravili su koreografiju koja slavi 30. godišnjicu zločinačke 'Oluje', u kojoj je protjerano oko 250.000 Srba."

Koreografiju BBB-a komentirao je i Telegraf.

- Bad Blue Boysi protiv Vukovara napravili koreografiju tenka sa ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici - naslov je članka u kojem stoji: "Posebno je pažnju privukla šetalica s tenkom na kojem je ustaška šahovnica, kao i tabla s natpisom 'Knin' na ćirilici, što je asocijacija na tablu skidanu u Oluji, koju čuvaju domobrani u Hrvatskoj."

I Kurir je objavio članak o događajima na Maksimiru pod naslovom "SKANDAL NA MAKSIMIRU: Bad Blue Boysi napravili šetnicu tenka sa ustaškom šahovnicom i tablom na ćirilici."

Kao i Informer.

- Skandal na "Maksimiru": Tenk i baklje u "čast Oluje" - Dinamovi navijači slavili pogrom Srba - naslov je članka u kojem piše:

- Na utakmici Dinama iz Zagreba i Vukovara 1991 na stadionu "Maksimir" navijačka grupa "Bad Blue Boys" izvela je koreografiju posvećenu zločinačkoj akciji "Oluja" u kojoj je prognano više od 250.000 Srba sa svojih vjekovnih ognjišta.