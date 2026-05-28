Obavijesti

Sport

Komentari 6
NA RUKOMETNOM FINALU

Srpski mediji bruje o skandalu s topovskim udarom: 'Sramota i velika mrlja za sport u Srbiji...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Srpski mediji bruje o skandalu s topovskim udarom: 'Sramota i velika mrlja za sport u Srbiji...'
Foto: Screenshot/Arenasport

Skandal u finalu srpskog rukometnog prvenstva! Grobari bacili topovski udar, ozlijeđen hrvatski igrač Fran Mileta. Vojvodina se povukla, Partizan dobio titulu

Admiral

Užasne scene dogodile su se u Beogradu na finalnoj utakmici srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana. Grobari su bacili topovski udar te je od eksplozije nastradao hrvatski rukometaš i igrač Vojvodine, Fran Mileta koji je zadobio jaku ozljedu sluha. Vojvodina se pokupila s terena i nije htjela nastaviti susret, a nevjerojatno je da je Partizanu upisana pobjeda 20-0 te je tako, nakon pobjede u prvoj utakmici, postao prvak.

POGLEDAJTE TRENUTAK BACANJA TOPOVSKOG UDARA:

Srpski mediji su se raspisali o ovoj sramoti.

"Skandal obilježio finale, Partizan prvak Srbije za zelenim stolom, igrači Vojvodine nisu htjeli vratiti na teren poslije divljanja Grobara", napisao je srpski Kurir, a Telegraf dodaje:

"Epilog skandala koji su napravili Grobari: Partizan postao prvak Srbije za zelenim stolom."

Nova.rs posebno je kritična te piše o velikoj sramoti srpskog sporta.

"Policija je imala pune ruke posla ili je makar tako trebalo biti. Da bi vam bilo jasnije koliko je trajao ovaj kaos, trebate znati da se prvi prekid dogodio oko 20 sati i 20 minuta, a rukometaši Partizana su se na teren drugi put vratili oko 21.30. Svečane ceremonije dodjele trofeja u Novom Sadu nije bilo, a ovo finale ostaje kao jedna velika mrlja srpskog rukometa, pa i sporta", navode.

Tako je katastrofom i sramotom završena rukometna sezona u Srbiji te će sve slavlje Partizana ostati u sjeni ovog događaja. Vojvodina se oglasila na društvenim mrežama i pokrenula narativ da "samo se još ovo nije dogodilo u srpskom rukometu". Nije poznata kazna za Partizan ni za huligane koji su bacali topovski udar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea
SAD LJUBI TV ZVIJEZDU

FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea

Alisha Lehmann (27), "najseksepilnija nogometašica svijeta", osvaja društvene mreže i terene! Usred kritika i predrasuda, njezina popularnost nadmašuje čak i Rogera Federera
VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho
STRAHOTA

VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Strašan incident dogodio se u 15. minuti utakmice kada su Grobari bacili na teren topovski udar koji je eksplodirao pored Frana Mileta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026