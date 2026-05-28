Srpski mediji bruje o skandalu s topovskim udarom: 'Sramota i velika mrlja za sport u Srbiji...'

Užasne scene dogodile su se u Beogradu na finalnoj utakmici srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana. Grobari su bacili topovski udar te je od eksplozije nastradao hrvatski rukometaš i igrač Vojvodine, Fran Mileta koji je zadobio jaku ozljedu sluha. Vojvodina se pokupila s terena i nije htjela nastaviti susret, a nevjerojatno je da je Partizanu upisana pobjeda 20-0 te je tako, nakon pobjede u prvoj utakmici, postao prvak.

Srpski mediji su se raspisali o ovoj sramoti.

"Skandal obilježio finale, Partizan prvak Srbije za zelenim stolom, igrači Vojvodine nisu htjeli vratiti na teren poslije divljanja Grobara", napisao je srpski Kurir, a Telegraf dodaje:

"Epilog skandala koji su napravili Grobari: Partizan postao prvak Srbije za zelenim stolom."

Nova.rs posebno je kritična te piše o velikoj sramoti srpskog sporta.

"Policija je imala pune ruke posla ili je makar tako trebalo biti. Da bi vam bilo jasnije koliko je trajao ovaj kaos, trebate znati da se prvi prekid dogodio oko 20 sati i 20 minuta, a rukometaši Partizana su se na teren drugi put vratili oko 21.30. Svečane ceremonije dodjele trofeja u Novom Sadu nije bilo, a ovo finale ostaje kao jedna velika mrlja srpskog rukometa, pa i sporta", navode.

Tako je katastrofom i sramotom završena rukometna sezona u Srbiji te će sve slavlje Partizana ostati u sjeni ovog događaja. Vojvodina se oglasila na društvenim mrežama i pokrenula narativ da "samo se još ovo nije dogodilo u srpskom rukometu". Nije poznata kazna za Partizan ni za huligane koji su bacali topovski udar.