Srpski mediji: Savez nije zvao Hrvata Kneževića niti ga želi

Poslali smo upit Srpskom nogometnom savezu u vezi Bojana Kneževića (22), mladog hrvatskog reprezentativca i nogometaša Dinama na posudbi u Lokomotivi, koji je rekao kako ga je nazvao netko iz srpskog saveza i raspitivao se želi li igrati za Srbiju.

Još nismo dobili odgovor.

Blic se poziva na izvore bliske srpskom nogometnom savezu i tvrdi kako nitko iz tamošenjg saveza nije zvao Kneževića.

- Nogometni savez Srbije niti u jednom trenutku nije imao namjeru u reprezentaciju pozvati Hrvata Bojana Kneževića za kojeg nisu zainteresirani ni seniorska ni mlada reprezentacija - piše Blic.

Podsjećamo, Bojan Knežević tvrdi kako ga je nazvao netko iz srpskog nogometnog saveza što ga je, kako nam je rekao, malo iznenadilo.

- Zvali su me prije nekoliko dana, poziv me iznenadio, ali rekli su mi da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju i da je odluka samo na meni. Hrvatska mi je uvijek prvi izbor, ali ne znam koliko me dugoročno treba - rekao nam je Knežević, koji je prošao sve mlade selekcije hrvatske reprezentacije i čiji otac ima srpsku putovnicu.

Kako Bojan nije nastupio za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, ima pravo promijeniti reprezentaciju i nastupiti za Srbiju.