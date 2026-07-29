Srpski mediji o prolazu Dinama: 'Hrvati zakomplicirali Zvezdi'

Dinamo je nakon preokreta pobijedio švicarski Thun 3-2 i plasirao se u 3. pretkolo Lige prvaka. Preokret Dinama popratili su i srpski mediji koji su se fokusirali na to koje će posljedice Dinamov prolazak imati na Crvenu zvezdu.

Srpski mediji istaknuli su da je Dinamovo ispadanje bilo jedna od rijetkih preostalih kombinacija koja je mogla olakšati posao srpskom prvaku u završnici kvalifikacija Lige prvaka. Grčki AEK tako je ostao nenositelj i mogući protivnik srpskog prvaka u daljnjem tijelu natjecanja.

'Hrvati donijeli glavobolju Zvezdi! Dinamo se izvukao poslije drame i ozbiljno zakomplicirao put crveno-bijelima!', stoji u naslovu Kurira naglašavajući kako je Dinamov preokret izravno utjecao na moguće rasplete ždrijeba.

'Dinamo zakomplicirao Zvezdi put do Lige prvaka: gubio sa 2:0 u Zagrebu, pa preokrenuo s igračem više', piše Mondo, dok je B92 susret opisao kao 'potpunu ludnicu u Zagrebu' i 'lošu vijest za Zvezdu'. Mozzart Sport se usredotičio na veliki preokret Modrih naslovom: 'Dinamo se povampirio – od 0:2 do produžetaka i 3:2! I dalje na Maksimiru maštaju o Ligi prvaka...'.