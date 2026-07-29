Obavijesti

Sport

Komentari 3
REAKCIJE

Srpski mediji o prolazu Dinama: 'Hrvati zakomplicirali Zvezdi'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Srpski mediji o prolazu Dinama: 'Hrvati zakomplicirali Zvezdi'
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Srpski mediji istaknuli su da je Dinamovo ispadanje bilo jedna od rijetkih preostalih kombinacija koja je mogla olakšati posao srpskom  prvaku u završnici kvalifikacija

Admiral

Dinamo je nakon preokreta pobijedio švicarski Thun 3-2 i plasirao se u 3. pretkolo Lige prvaka. Preokret Dinama popratili su i srpski mediji koji su se fokusirali na to koje će posljedice Dinamov prolazak imati na Crvenu zvezdu

Srpski mediji istaknuli su da je Dinamovo ispadanje bilo jedna od rijetkih preostalih kombinacija koja je mogla olakšati posao srpskom prvaku u završnici kvalifikacija Lige prvaka. Grčki AEK tako je ostao nenositelj i mogući protivnik srpskog prvaka u daljnjem tijelu natjecanja.  

'Hrvati donijeli glavobolju Zvezdi! Dinamo se izvukao poslije drame i ozbiljno zakomplicirao put crveno-bijelima!', stoji u naslovu Kurira naglašavajući kako je Dinamov preokret izravno utjecao na moguće rasplete ždrijeba.

'Dinamo zakomplicirao Zvezdi put do Lige prvaka: gubio sa 2:0 u Zagrebu, pa preokrenuo s igračem više', piše Mondo, dok je B92 susret opisao kao 'potpunu ludnicu u Zagrebu' i 'lošu vijest za Zvezdu'. Mozzart Sport se usredotičio na veliki preokret Modrih naslovom: 'Dinamo se povampirio – od 0:2 do produžetaka i 3:2! I dalje na Maksimiru maštaju o Ligi prvaka...'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Perez stvara nove 'Galácticose'? Krenuo je po Rodrija i pripremio bogatstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perez stvara nove 'Galácticose'? Krenuo je po Rodrija i pripremio bogatstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026