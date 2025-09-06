Srpski mediji u nevjerici nakon poraza Đokovića. Prva reakcija na mreži mnoge je zaintrigirala

U polufinalu US Opena koje je teniski svijet s nestrpljenjem iščekivao, dogodila se brutalna demonstracija snage. Mladi španjolski lav Carlos Alcaraz s uvjerljivih 3-0 (6-4, 7-6(4), 6-2) svladao je Novaka Đokovića i poslao ga kući. Srpski mediji, koji su meč najavljivali kao "blockbuster" i "epski sraz", nakon poraza su jednoglasno priznali nemoć svojeg heroja. Prevladavajući narativ nije bio traženje izgovora, već sumorno priznanje realnosti. Alcaraz je bio fizički nadmoćan, a razlika od 16 godina nepremostiva prepreka.

Slom u tie-breaku i problemi s vratom

Alcaraz je od samog početka nametnuo furiozan tempo. Već u prvom gemu oduzeo je servis Đokoviću, iskoristivši njegovu neuobičajenu nervozu i seriju pogrešaka. Iako se Đoković u drugom setu nakratko probudio, poveo 3-0 i glasnim urlikom dao naslutiti da se meč vraća u ravnotežu, Alcarazova mentalna čvrstina došla je do punog izražaja. Odmah je vratio izgubljeni servis, a set je odveo u tie-break.

Upravo je 13. igra drugog seta slomila Đokovićev otpor. Alcaraz je bio klinički precizan, dok je Đoković djelovao iscrpljeno, a servis ga je izdao u ključnim trenucima. Nakon gubitka drugog seta, zatražio je medicinsku pomoć zbog problema s vratom koji su ga mučili tijekom turnira. Bio je to početak kraja. U trećem setu, kako pišu srpski mediji, "nije imao snage", a kretanje mu je bilo vidno otežano. Prelomni trenutak dogodio se kod 1-2, kada je s dvije uzastopne dvostruke pogreške poklonio break Alcarazu. Bio je to znak konačne predaje.

Foto: Geoff Burke

Mediji u Srbiji: "Godine su učinile svoje"

Izvještaji u srpskim medijima bili su gotovo pa unisoni u ocjeni meča. Portal Telegraf piše kako "Novak nije imao snage, jednostavno, godine i ozljeda učinile su svoje", dok B92 konstatira da je Đoković bio "smušen na početku" i da ga je Alcaraz slomio u tie-breaku drugog seta. "Novak nije mogao protiv Alcaraza u životnoj formi", naslov je na portalu Nova.rs, koji ističe da je Španjolac dominirao i rutinski priveo meč kraju.

Zanimljivo je da su mnogi mediji istaknuli i topao zagrljaj na mreži, opisujući ga kao "prisniji nego inače" i simboličnu primopredaju dužnosti na vrhu svjetskog tenisa. Unatoč teškom porazu, publika u New Yorku ispratila je Đokovića ovacijama, što je detalj koji su prenijeli gotovo svi portali.

Foto: Mike Segar

Đokovićevo iskreno priznanje: "Ostao sam bez energije"

Najbolji uvid u stanje 38-godišnjeg tenisača dala je njegova izjava na konferenciji za medije. Bez uvijanja, Đoković je priznao fizičku inferiornost u odnosu na mlade izazivače.

- Ostao sam bez energije poslije drugog seta. Dva seta sam se mogao držiti s njim, on je poslije toga mogao još, a ja ne. Isto mi je bilo sa Sinnerom. Teško mi je na tri dobivena seta igrati s njima, pogotovo u završnicama Grand Slamova - rekao je Đoković i dodao:

- Frustrirajuće je kada ne možete parirati fizički, ali to je nešto što se i očekuje zbog godina. Bit će mi jako teško u budućnosti savladati Sinnera i Alcaraza na Slamovima.

Foto: Mike Segar

S druge strane, Alcaraz je ostao hladnokrvan i fokusiran.

- Nisam bio u najboljem izdanju, ali sam držao fokus, što je bio ključ. Ovo je bio fizički zahtjevan meč, što sam i želio. Zadovoljan sam što ću igrati još jedno finale US Opena - poručio je Španjolac.

Pobjedom protiv Đokovića, Alcaraz je stigao do finala bez izgubljenog seta i čeka boljeg iz dvoboja Jannika Sinnera i Felixa Auger-Aliassimea. Za Đokovića ovaj je poraz bolan podsjetnik da vrijeme, čak ni za najveće, ne stoji.