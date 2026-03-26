Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE IM DRAGO

Srpski mediji u žalosti zbog Kosova: 'Lažna država u finalu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Srpski mediji u žalosti zbog Kosova: 'Lažna država u finalu'
3
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Kosovo je pobjedom protiv Slovačke izborilo finale dodatnih kvalifikacija, a igrat će na domaćem terenu protiv Turske 31. ožujka

Admiral

Kosovska nogometna reprezentacija pobijedila je Slovačku 4-3 u gostima i izborila finale playoffa za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Igrat će protiv Turske u Prištini, a srpski mediji nisu oduševljeni nakon prolaska Kosova.

"Lažna država Kosovo okrenula Slovačku u Bratislavi: Tzv. Kosovo u finalu baraža! U Prištini će se za Mundijal boriti protiv Turske", naslov je na Kuriru, a i u nastavku teksta su nekoliko puta na sličan način pisali o toj reprezentaciji. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Slovakia v Kosovo
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

"Lažna država Kosovo imala je sreće", "tzv. Kosovo" piše nekoliko puta u izvještaju utakmice. 

"Tzv. Kosovo ide u finale baraža za Mundijal, Slovačka pala usred Bratislave!", naslov je na Blicu, a u tekstu su nekoliko puta pisali konstrukciju "tzv. Kosovo". 

"Takozvano Kosovo na korak od Svjetskog prvenstva: Ušutkali su Bratislavu s četiri gola, sada žele ispisati povijest u Prištini", naslov je Telegrafa, a B92 piše u sličnom tonu: "Senzacija tzv. Kosova - u Prištini igraju za plasman na Mundijal".

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Slovakia v Kosovo
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Podsjetimo, Srbija ne priznaje neovisnost Kosova, ali Uefa ga je priznala kao punopravnu članicu još 2016. godine. Kosovo je pobjedom protiv Slovačke izborilo finale dodatnih kvalifikacija, a igrat će na domaćem terenu protiv Turske 31. ožujka. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026