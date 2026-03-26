Kosovo je pobjedom protiv Slovačke izborilo finale dodatnih kvalifikacija, a igrat će na domaćem terenu protiv Turske 31. ožujka
Srpski mediji u žalosti zbog Kosova: 'Lažna država u finalu'
Kosovska nogometna reprezentacija pobijedila je Slovačku 4-3 u gostima i izborila finale playoffa za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Igrat će protiv Turske u Prištini, a srpski mediji nisu oduševljeni nakon prolaska Kosova.
"Lažna država Kosovo okrenula Slovačku u Bratislavi: Tzv. Kosovo u finalu baraža! U Prištini će se za Mundijal boriti protiv Turske", naslov je na Kuriru, a i u nastavku teksta su nekoliko puta na sličan način pisali o toj reprezentaciji.
"Lažna država Kosovo imala je sreće", "tzv. Kosovo" piše nekoliko puta u izvještaju utakmice.
"Tzv. Kosovo ide u finale baraža za Mundijal, Slovačka pala usred Bratislave!", naslov je na Blicu, a u tekstu su nekoliko puta pisali konstrukciju "tzv. Kosovo".
"Takozvano Kosovo na korak od Svjetskog prvenstva: Ušutkali su Bratislavu s četiri gola, sada žele ispisati povijest u Prištini", naslov je Telegrafa, a B92 piše u sličnom tonu: "Senzacija tzv. Kosova - u Prištini igraju za plasman na Mundijal".
Podsjetimo, Srbija ne priznaje neovisnost Kosova, ali Uefa ga je priznala kao punopravnu članicu još 2016. godine. Kosovo je pobjedom protiv Slovačke izborilo finale dodatnih kvalifikacija, a igrat će na domaćem terenu protiv Turske 31. ožujka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+