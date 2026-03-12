Srušila je grčke božice, a rodila se u New Yorku. Ovo je životna priča hrvatske košarkašice

U svijetu sporta povremeno se pojave talenti koji nadilaze generacijske okvire, a jedna od takvih priča ispisuje se na relaciji New York - Hrvatska. Ime koje odzvanja košarkaškim dvoranama s obje strane Atlantika je Olivia Vukoša (17). Ova 194 centimetra visoka košarkašica ne samo da dominira na američkim srednjoškolskim parketima, već s nevjerojatnom strašću nosi hrvatski dres, iako nije rođena u Hrvatskoj.

Mlada Hrvatica debitirala je u srijedu za seniorsku reprezentaciju u četvrtoj utakmici skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi. Hrvatska je na Baldekinu svladala Grčku rezultatom 98-73, a Vukoša je zabila 17 koševa.

Na njen debi osvrnula se suigračica Ivana Dojkić koja je fascinirana pristupom i igrom.

- Olivia je odigrala jako dobro, iskreno čak je i mene iznenadila. Nisam očekivala da će imati takav pristup bez pritiska i mislim da je bila ključna stavka u našoj pobjedi.

Iako je odrasla u Whitestoneu, četvrti njujorškog Queensa, Olivijina priča neraskidivo je vezana uz Dalmaciju. Njezin otac Damir potječe iz mjesta Crno pokraj Zadra, dok je majka Jenny iz Primoštena. Djedovi i bake s obje strane emigrirali su u Sjedinjene Američke Države, ali su ljubav prema domovini usadili u svoju djecu i unuke.

Roditelji su se pobrinuli da Olivia i njezine tri sestre, Mateja, Maddy i Gabby, dobiju hrvatsko državljanstvo, čime su joj otvorili vrata igranja za reprezentaciju. Unatoč pozivima moćnog američkog saveza, za Oliviju dvojbe nikada nije bilo. O važnosti naslijeđa najbolje svjedoče njezine vlastite riječi, u kojima ističe da ne igra samo za sebe, već za čitavu obitelj.

​- Radim ovo za sve nas. Predstavljam ime svoje obitelji i povijest koja dolazi s njim. Osvojiti naslov ovdje za njih jednako je kao osvojiti bilo što u Hrvatskoj - izjavila je jednom prilikom.

Olivia pohađa prestižnu srednju školu Christ the King u New Yorku, pravom košarkaškom inkubatoru iz kojeg su potekle legende poput Sue Bird i Tine Charles. Slijedeći njihove stope, Vukoša se nametnula kao apsolutna liderica svoje ekipe.

Tijekom juniorske sezone ostvarivala je zapanjujuće brojke, bilježeći u prosjeku 19,4 poena, 17,9 skokova, 5,5 blokada i 3,8 asistencija po utakmici. Svojom je dominacijom odvela Christ the King do naslova prvaka Katoličke srednjoškolske atletske asocijacije (CHSAA), a osobna priznanja samo su se nizala. Proglašena je za najbolju igračicu godine države New York u izboru Gatoradea i MaxPrepsa. Kruna srednjoškolske karijere stigla je u vidu pozivnice za prestižnu McDonald's All-American utakmicu 2026. godine, na kojoj se okupljaju najveći talenti američke košarke.

Nakon što su je lovili svi najveći američki sveučilišni programi poput South Caroline, LSU-a i Texasa, Olivia Vukoša u listopadu 2025. godine donijela je odluku o nastavku karijere. Izabrala je Sveučilište Connecticut (UConn), najtrofejniji i najpoznatiji ženski košarkaški program na svijetu, koji vodi legendarni trener Geno Auriemma. Upravo je on u Oliviji prepoznao prototip moderne visoke igračice.

​- Olivia je jedna od onih igračica s kojima smo imali toliko uspjeha. Ona je visoka djevojka koja se može kretati, ima vještine, pametna je. Naporno radi na oba kraja terena. Mislim da je ona tip visoke igračice kakvu košarka danas zahtijeva. Sjajna je cura i dolazi iz sjajne obitelji. Zaista smo sretni i uzbuđeni što je imamo - izjavio je Auriemma nakon njezinog potpisa.

Već na svom debiju za mladu reprezentaciju, na Fibinom U-16 Europskom prvenstvu 2023. godine pokazala je o kakvom se talentu radi. Turnir je završila s prosjekom od 22,6 poena i 17,1 skokova te je izabrana u najbolju petorku prvenstva. Godinu dana kasnije, na U-17 Svjetskom prvenstvu, ispisala je povijest.

U utakmici protiv Portorika (21 koš, 23 skoka) donijela je Hrvatskoj prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima u tom uzrastu. Protiv Kine otišla je korak dalje s 31 poenom i 24 skoka, postavivši rekord turnira. Prvenstvo je završila kao najbolja obrambena igračica i članica druge najbolje petorke. Sa samo šesnaest godina zaigrala je i na U-20 Europskom prvenstvu Divizije B, gdje je u ključnoj utakmici za broncu i povratak u A diviziju protiv Bugarske za samo 23 minute ubacila nevjerojatnih 35 poena uz 22 skoka.