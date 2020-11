Srušio je veliki Man. United, a nije prošao probu u Hajduku

<p>Bila je 2009. godina. Tada je na Poljud stigao još jedan malo poznati nogometaš željan proboja i iskoraka preko Poljuda. <strong>Edin Višća</strong> imao je 19 godina, prerastao je Budućnost iz Banovića i, uz pomoć <strong>Senijada Ibričića </strong>koji ga je i preporučio splitskoj struci, nadao se ugovoru sa splitskim klubom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jakobušić smijenio Stanića</strong></p><p>I dobro je za Višću krenulo, igrao je u prijateljskoj utakmici protiv Dugopolja, baš onda kada se "krstio" stadion Hrvatskih vitezova. Međutim, to je bilo sve.<strong> Ante Miše</strong> i suradnici procijenili su da im ne treba i zahvalili mu se na trudu.</p><p>Višća koji je tada pokrivao poziciju desnog beka, čak i stopera, malo kasnije pokušao je u Željezničaru. I Sarajlije su bile suprotnog mišljenja od hajdukovaca premda su morali čekati Višću čak pola godine koliko nije mogao igrati zbog administrativnih problema.</p><p>- Tijekom šest mjeseci samo je trenirao. Imao je neku bezveznu plaću. I sad dolazi druga polusezona. Mi smo računali na njega jer je bio igrač definitivno drugačiji od svih ostalih. Ima brzinu, šut, osjećaj za igru... Mogao je igrati više pozicija. Međutim, on odjednom dolazi sa stricom i kažu: "Ovdje nema plaće, neke smo pare dogovorili". Kod nas su stalno plaće kasnile. Iako nije igrao, imao je ugovor s nama tako da nije mogao lako otići. Kazali su da nije dobio neku ratu koja je iznosila možda 2000 maraka. Nemam pojma. Ali, dečko nije imao nekih para jer dolazi iz obitelji koja je skromnog imovinskog stanja. Mi tada odemo u banku i ja mu dam te pare - govorio je jednom prigodom tadašnji, i opet aktualni, trener Željezničara <b>Amar Osim</b>. </p><p>Danas, više od desetljeća kasnije, Višća igra Ligu prvaka. Ne da igra Ligu prvaka, nego u njoj ruši velikane. Istanbulski Bašakšehir u srijedu je dotukao Manchester United (2-1), a Višća je prvo asistirao za vodeći gol, a onda i sam zabio pobjednički.</p><p>Vjerojatno dočekao i trenutak karijere, nakon što je prošle sezone osvojio naslov turskog prvaka. A Višća, koji je u Bašakšehiru, vjerovali ili ne, još od 2011. godine, prošao je s tim klubom i ispadanje u drugu ligu. Gol Unitedu bio mu je 104. za Turke, a asistencija jubilarna 100. S 30 godina i ugovorom do 2025. godine lako moguće da će nesuđeni hajdukovac ovdje i završiti karijeru...</p>