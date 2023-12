Stadioni Eura 2024.: Hrvatska na onom iz '36., najveća stajaća tribina u Europi dobiva sjedalice

Trošak od deset milijardi dolara, montažni stadioni sagrađeni od kontejnera, u obliku broda, školjke, jedrilice..., na kojima je život izgubilo 37 radnika, pa nakon natjecanja njihovo razmontiravanje, smanjivanje kapaciteta i opća neupotrebljivost. Recept je to s kojim je Katar ugostio Svjetsko prvenstvo, pa dijelom i Tokio, Rio i Peking Olimpijske igre, a sad se vraćamo 'u normalu'.

Njemačka je pobijedila protukandidata Tursku i dobila domaćinstvo Europskog prvenstva 2024. te potom odredila deset stadiona domaćina. Gotovih, komfornih i funkcionalnih. Devet od tih deset stadiona ugostilo je i SP 2006. i ne treba im čak ni ušminkavanje...

Berlin, Olimpijski stadion, 74.461 mjesto

Foto: FABRIZIO BENSCH

Hrvatska je ondje otvorila SP 2006. okršajem s Brazilom, a sad će igrati svoju prvu utakmicu na Euru, 15. lipnja protiv Španjolske.

Olimpijski stadion, na kojem će se igrati i finale, ima vrlo zamršenu prošlost jer ugostio je Olimpijske igre 1936. godine, one 'Hitlerove igre', na kojima je propagirao nacizam. Najdojmljiviji nogometni trenutak na tom stadionu bio je Zidaneov udarac glavom u prsa Materazzija u finalu SP-a 2006.

Stadion je sagrađen 1936., obnovljen posljednji put 2004. za 297 milijuna eura, čudesan je, a njemačka prijestolnica savršen domaćin, kao što je bila i 2006. Pa uz popularni currywurst i heavy techno, navijači će uživati.

Hamburg, Volksparkstadion, 52.245 mjesta

Foto: Morris MacMatzen

Ovdje će Hrvatska 19. lipnja igrati protiv Albanije.

Hamburg je drugi najveći njemački grad i najsjeverniji domaćin Eura 2024. Navijači će uživati u noćnom životu na Reeperbahnu, a stadion je jedan od najboljih na sjeveru Europe. Sagrađen je još 1925. kao dom Altone, kluba koji je u to vrijeme bio ponajbolji u Njemačkoj, prije nego što ga je debelo nadmašio HSV. Rekonstruirali su ga 1953. pa posljednji put 1998., za 100 milijuna eura.

Trenutačno je taj stadion domaćin i Šahtaru, a ugostit će pet utakmica Eura. Ondje se održao i ždrijeb Eura.

Leipzig, Red Bull Arena, 42.959 mjesta

Posljednja utakmica naših u skupini bit će u Leipzigu 24. lipnja protiv Italije.

Mješavina komunizma i klasike u u tom istočnonjemačkom gradu, koji je bio dom Johannu Sebastianu Bachu i zloglasnoj nacističkoj tajnoj policiji Stasiju.

RB Leipzig klub je koji mnogi u Njemačkoj ne vole jer je izigrao propis da ni jedan klub ne može biti u privatnom vlasništvu, ali je od ulaska Red Bulla rezultatski (i financijski) procvao. A kako ne smije reklamirati tu tvrtku u imenu, dosjetili su se da kratica RB znači Reisen Ball.

Taj je stadion najnoviji od deset domaćina Eura i jedini iz nekadašnjeg DDR-a, odnosno Istočne Njemačke. Sagradili su ga 2004. za 116 milijuna eura i obnovili 2015.

Köln, RheinEnergieStadion, 49.827 mjesta

Foto: THILO SCHMUELGEN

Kažu da je njemačko središte zabave te će kao takav sigurno biti popularno odredište navijačima iz cijele Europe.

Lokalci najviše vole pivo Kölsch, a lokacija u srcu pokrajine Rajna-Ruhr čini taj grad idealnom bazom za utakmice u Dortmundu, Düsseldorfu i Gelsenkirchenu.

Na Stadionu Rhein-Energie igrat će se pet utakmica.

Dortmund, Signal Iduna Park, 65.849 mjesta

Foto: Wolfgang Rattay

Sam grad i nije neka turistička destinacija, ali stadion Westfalen ima status kultnog u nogometnom svijetu. Jedan je od najslavnijih u Europi ponajviše 'Žutog zida', zbog navijačke tribine iza gola, gdje su smješteni najbolji navijači Bundeslige: oni Borussijini.

To je najveća tribina u Europi na kojoj je dopušteno stajanje, ali za Euro će postaviti sjedalice. U Dortmundu će se igrati jedan polufinale.

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 51.031 mjesto

Foto: Kai Pfaffenbach

Düsseldorf nije bio domaćin SP-a 2006., ali jest SP-a 1974. i Eura 1988.

Sedmi najveći grad u Njemačkoj dom je velikoj populaciji Grka, Poljaka i Turaka, koji bi se zato ondje mogli osjećati kao domaćini ako ih ždrijeb smjesti u taj grad.

Od pet utakmica koje će ugostiti taj stadion sagrađen 2004. godine, jedna će biti osmine finala i jedna četvrtfinala.

Frankfurt, Waldstadion, 54.697 mjesta

Ponajveći aerodrom u Europi i bogat kraj nije turistička Meka, a nogometni je dom slavnog Eintrachta, pobjednika Europske lige 2022.

Mnoge su povijesne građevine uništene u Drugom svjetskom ratu, ali pogled s tornja je zapanjujuć.

Stadion je sagrađen 1925. i čak četiri puta otad renoviran, posljednji put 2005.

Gelsenkirchen, Veltins-Arena, 54.740 mjesta

Najmanji grad koji će ugostiti Euro 2024. prava je nogometna metropola. Schalke 04 jedan je od najvećih njemačkih klubova, i premda se zadnjih godina jako muči, stadion je uvijek rasprodan.

Veltins Arena sagrađena je 2001. za 191 milijun eura, ugostila je finale Lige prvaka 2004., ima pomični krov i teren, a 800 metara ispod stadiona je - rudnik!

To je rudarski kraj pa su rudnici i najveća atrakcija u Gelsenkirchenu. A rekordni posjet na stadionu koji za domaće utakmice Schalkea smije primiti 62.271 gledatelja drži hokej na ledu! Otvaranje SP-a 2010. godine gledalo je 77.803 navijača.

München, Allianz Arena, 70.076 mjesta

Foto: Reuters Staff

Pivnice, metarske kobasice, kožne hlače, wursts, lederhosen, instrument Glockenspiel, koji je poput ksilofona i ikonski stadion. U Münchenu se može upoznati prava bavarska kultura.

Bayern se preselio na taj stadion sa Olimpijskog nakon što su ga sagradili 2002. za 340 milijuna eura. Ugostit će otvaranje Eura, jedan polufinale i još pet utakmica.

Stuttgart, MHPArena, 54.906 mjesta

Stuttgart je jedan od najbogatijih njemačkih gradova, ima brojne termalne kupke, dom je Mercedesa i Porschea te najjače pivske scene nakon Münchena.

Mercedes-Benz Arena mijenjala je kroz povijest pet puta ime: do 1945. zvala se Adolf-Hitler-Kampfbahn, do 1949. Stadion Century, do 1993. Neckerstadion pa do 2008. Mercedes Benz Arena. Izgradnja je počela 1897., otvoren je 1933. pa četiri puta obnavljan. Rekordan posjet drži utakmica Njemačke i Švicarske 1950. kada je bilo 97.553 gledatelja.

Na Euru će ugostiti pet utakmica, među kojima je četvrtfinale.

