Nenad Bjelica, sadašnji trener Osijeka, dobro poznaje mentalitet i način rada u Dinamu, gdje je bio trener gotovo dvije godine, pa su ga novinari na konferenciji za medije uoči subotnje utakmice protiv Istre na Gradskom vrtu pitali za komentar žestokog priopćenja u kojem su s Maksimira napali sudačku organizaciju.

- Ne bih komentirao postupke drugih. Oni to tako vide, treba poštivati mišljenje svakoga. Mi smo fokusirani na sebe. Dok budem trener i sportski direktor Osijeka, nećemo pisati priopćenja protiv bilo koga. Mi želimo doprinijeti normalizaciji odnosa u Hrvatskoj. Nisam nijednom komentirao suđenje u HNL-u i Europi dok sam bio trener Dinama. VAR smanjuje mogućnost pogreške iako sam ja protiv tehnologije. Ali ona nije smanjila diskusije ni polemike, zato sam ranije govorio da sam protiv - tvrdi Bjelica.

Prošle je godine, baš u ovo vrijeme, dobio mjesec dana suspenzije jer je psovao suce na utakmici Osijeka i Dinama. Doduše, to je bilo za vrijeme utakmice. A koji mjesec ranije, pak, nakon tragičnog ispadanja iz Lige protiv Šahtara, u TV studiju govorio je da je VAR s*anje i da je postao cirkus. Odluke suca nazvao je skandaloznim...

Ipak, izgleda kao da je zaboravio na sve to.

- Još postoje "teorije zavjere". Nikad nisam bio protiv sudaca niti ću biti. Oni griješe u korist jednih ili drugih, kao što griješe i igrači, jedino što su pod prevelikom lupom. Svaka njihova greška tumači se kao teorija zavjere. Jedan tjedan protiv jednog, drugi dan protiv drugog kluba. Ispada da su svi tu i pitate se što je tu istina. Možda će griješiti protiv nas, ali to je normalno, događa se i u većim ligama. Osijek će biti primjer svima u tome i zabranjeno je komentiranje suđenja. To ne znači da se mi nećemo boriti za klub i dati sve od sebe, pa i vršiti pritisak na suca tijekom utakmice. Poslije utakmice nećemo komentirati suđenje - kaže.

Njegov nasljednik u Dinamu Zoran Mamić rekao je u najavi zadnje utakmice da Hajduk ima najkvalitetnije pojedince u ligi poslije Dinama. No ljestvica kaže da "bijelo-plavi" imaju 16 bodova više. Kako na to gleda?

- Moramo poštivati mišljenje drugih ljudi. Ne mora to biti istina. Mogu ja reći da smo mi bolji od Barcelone, ali to ne mora biti istina - pomalo je sarkastičan bio Bjelko pa nastavio:

- Cijenimo njihovo mišljenje, rezultati pokazuju na terenu tko je tko. Imamo dobru i balansiranu momčad. Stabilan klub iza kojega stoje navijači. Imamo dobre medije, financijsku stabilnost da budemo uspješni. Naravno da smo mi u nekim stvarima daleko ispod Dinama, ali na terenu, 90 minuta, 11 protiv 11, možemo se nositi sa svakim. Tjedan prije rekli su da je Rijeka pa onda da je Hajduk. Poštujem to, ali mi znamo svoju snagu. To što tko priča ne mora biti istina. Svatko to vidi drugačije.

Na konferenciji za mediji bili su i studenti Akademije za umjetnost i kulturu, koji su na praksi u NK Osijeku. Zanimalo ih je kako reagira na komentare na društvenim mrežama i kako se taktički priprema za utakmicu.

- Nešto dođe do mene, nešto ne. To je normalno kad ste u fokusu javnosti. Kad ne bih ništa radio ni govorio, nitko mi ne bi upućivao kritike. Najbolje je biti jedno veliko ništa pa ti nitko neće uputiti kritiku. Ja sam odlučio biti netko i pokušati unaprijediti zajednicu u kojoj živim, gdje god sam živio i radio. A onda morate biti spremni na kritike. Prije pet, šest godina više me to pogađalo. Danas se nasmijem na te komentare. Tata mi je rekao "Budi poznat, pa makar bio lopov". Na kraju to nisam bio, nego postao dobar nogometaš i trener. Kritika će uvijek biti...

Osijek nakon 17 kola ima samo tri boda manje od vodećeg Dinama i još je debelo u utrci za naslov. Igor Silva upitan je za Puljane, Mile Škorić ima kartone, a Vuković se vraća.

- Morat ćemo uložiti puno truda da pobijedimo protivnika kao što je Istra. Jaki smo na svom terenu i želim da to potvrdimo. Ako budemo na nivou zalaganja, discipline i agresivnosti, vjerujem da ćemo doći do pobjede. Istra je kvalitetna, ali vjerujem u našu snagu i da ćemo biti bolji.

- Kako postaviti utakmicu? Uvijek se prilagođavate protivniku koji vam dolazi. Ako ćete imati vi veći posjed lopte, onda koncipirate treninge na taj način. Ista je stvar ako ćete igrati većinom na kontranapade.

- Prijelazni rok? Radimo na odlascima i dolascima. Imamo još 15 dana. Malo smo u stisci oko nekih zemalja gdje završava prijelazni rok u ponedjeljak, ali mi imamo još vremena za dolaske. Dvojica bi mogla otići, dvojica doći, ali ne bih o imenima - zaključio je Bjelica.