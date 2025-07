Stan Wawrinka opet dominirao u Umagu. Oduševio je publiku

Stan Wawrinka, miljenik umaške publike, na stadionu Goran Ivanišević još je jednom pronašao čaroliju u tenisu i razveselio navijače plasmanom u osminu finala Plava Laguna Croatia Opena svladavši sa 6-4, 6-1 debitanta na ATP Touru, Ekvadorca Alvara Guillena Mezu (22, ATP - 224.)

Do povratka u Umag, na mjesto na kojem je 2006. osvojio svoj prvi naslov, 40-godišnji Švicarac je ostvario samo jednu pobjedu u ovoj sezoni (1-9) na ATP Touru. I protiv 18 godina mlađeg suparnika je u početku meča tražio pravi ritam pa je Guillen Meza prvi došao do 'breaka' (1-2). No, ubrzo se, uz pomoć publike, opustio i održao 'predavanje' mladom Ekvadorcu. Za 75 minuta bilo je 6-4, 6-1 na oduševljenje ljubitelja tenisa koji su gotovo popunili tribine glavnog stadiona u umaškom ATP centru.

- Zbog tih emocija, koje možete osjetiti samo na terenu, još uvijek igram tenis. Uvijek me iznenadi količina podrške i energije. Večeras je ponovno bilo zadivljujuće. Ovdje sam osvojio svoj prvi naslov, poznajem ovo mjesto i zato mu se vraćam. Sumnjam da ćete pronaći igrača koji će vam se požaliti na nešto u Umagu. Mislim da svi uživaju igrati u toj atmosferi - rekao je Wawrinka nakon svoje 11. pobjede u Stella Marisu (11-4).

'Sretan sam što još mogu igrati i pobjeđivati'

Kad je osvojio naslov imao je 21 godinu. Prije dvije godine je u Umagu došao do finala u kojem mu se Australac Alexei Popyrin ispriječio na putu da postane rekorder po vremenskom razmaku između osvajanja trofeja na istom turniru. Danas je još dvije godine stariji, ali i dalje uvjeren da može konkurirati mlađoj generaciji.

- Kad sam osvojio prvi naslov bio sam mlad, a sad sam star. No, sretan sam sa svime što sam postigao. Sretan sam što sam još uvijek ovdje i što još mogu igrati i pobjeđivati, kao večeras. Nisam čovjek od usporedbi, ne volim se vraćati u prošlost. Kao tenisač moraš naučiti živjeti u sadašnjosti. Pamtim prošlost, pamtim prvi naslov. Iako je Novak morao predati meč u 'tie-breaku' prvog seta i nije lijepo na taj način osvojiti prvi naslov, igrao sam dobro i bio sam sretan što odlazim iz grada sa svojim prvim trofejom.

U današnje vrijeme pobjede postaju sve rjeđe, naslov na ATP Touru nije osvojio još od Ženeve 2017., ali još uvijek uživa u svakom danu koji provede u nastojanju da bude najbolja verzija sebe.

- To mi je uvijek bilo najvažnije. Zato još uvijek igram, jer osjećam tu strast. Uživam u disciplini, žrtvovanju, iako mi renking nije dobar, iako nisam na onoj razini na kojoj sam nekada bio. I dok je tako, bit ću tu. Nikad ne znate što je još moguće postići. Možeš utjecati na to kako i koliko treniraš, koliko si pripremljen. Rezultate ne možeš kontrolirati.

Nakon debitanta slijedi as iz susjedstva

Bez obzira na to, na turnire ne dolazi razmišljajući da ih ne može osvojiti.

- Svako jutro se probudim s mišlju da će to biti dobar dan. No, ne razmišljam o tome što rezultatski mogu napraviti. Važno je biti realan. Nisam imao previše pobjeda od početka godine, ali znam da dobro treniram, čak i dobro igram, fizički se dobro osjećam, ali nisam uspio pronaći način kako sve to spojiti na mečevima. To pokušavam napraviti, a svaki meč je nova prilika. Bilo mi je važno pobijediti večeras. Nakon prvih dvadesetak minuta mislim da sam dostigao visoku razinu, ali sutra je novi dan, trenirat ću i dati sve od sebe da spreman dočekam sljedeći meč.

Odigrat će ga u srijedu, vjerojatno ponovno u večernjem terminu, a suparnik će mu biti najbolji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, koji je u ovom trenutku 61. na ATP ljestvici, što mu je donijelo status četvrtog nositelja u Umagu i izravan plasman u osminu finala.

- Ove godine ponovno igra dobro, ostvario je mnogo pobjeda, popravio renking i pun je samopouzdanja, sve potpuno suprotno od onoga što sam ja činio posljednjih mjeseci. Bit će teška borba. Znam da ga mogu pobijediti, ali morat ću igrati jako dobro - zaključio je Wawrinka.

U utorak će program na središnjem terenu biti u znaku mladih hrvatskih tenisača. Mili Poljičak (ATP - 277.) će pokušati doći do svoje prve pobjede na ATP Touru, a suparnik mu je Nizozemac Jesper De Jong (ATP - 83.) koji je u Umag stigao kao finalist turnira u Bastadu. Taj će meč započeti nakon dvoboja Talijana Francesca Passara i trećeg nositelja Argentinca Camila Uga Carabellija, koji će započeti od 16.30 sati.

U posljednjem meču programa na stadionu Goran Ivanišević (21 sat), Dino Prižmić (ATP - 143.) će igrati protiv Danca Elmera Mollera (ATP - 107.), čime će biti zaključeno prvo kolo turnira. Poljičak bi u slučaju pobjede u 2. kolu igrao protiv 5. nositelja, Argentinca Mariana Navonea, dok bi Prižmićev suparnik u osmini finala bio Gruzijac Nikoloz Basilašvili.

ATP 250 Umag - 1. kolo

Carlos Taberner (Špa) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6-4, 7-6 (1)

Mariano Navone (Arg/5) - Tomas Barrios Vera (Čile) 6-1, 6-2

Stan Wawrinka (Švi) - Alvaro Guillen Meza (Ekv) 6-4, 6-1

Titouan Droguet (Fra) - Cristian Garin (Čile) 6-3, 6-3

Pablo Llamas Ruiz (Špa) - Kamil Majchrzak (Polj/7) 6-2, 6-4

Terence Atmane (Fra) - Dušan Lajović (Srb) 6-3, 6-4

Nikoloz Basilašvili (Gru) - Roberto Carballes Baena (Špa/6) 6-3, 6-4

Chun-Hsin Tseng (Tai) - Giulio Zeppieri (Ita) 7-5, 6-4