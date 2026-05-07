Obavijesti

Sport

Komentari 12
EVO KAKO SU GA OCIJENILI

Stanišić nije oduševio protiv PSG-a, dobio je najniže ocjene

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Stanišić nije oduševio protiv PSG-a, dobio je najniže ocjene
3
Foto: Kai Pfaffenbach

Josip Stanišić igrao je do 67. minute kada je zamijenjen, a hrvatski reprezentativac dobio je najniže ocjene nakon polufinala Lige prvaka

Admiral

Nogometaši Bayern Münchena remizirali su protiv PSG-a u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka, ali to nije bilo dovoljno za prolaz jer su Parižani u prvom susretu slavili s velikih 5-4, odnosno, ukupno 6-5. Bavarci su tako ostali bez šanse da ove sezone osvoje trostruku krunu, a u sastavu Vincenta Kompanyja bio je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (26). 

Hrvat nije baš briljirao te je igru napustio u 67. minuti, a umjesto njega je u igru ušao Alphonso Davies. Stanišićeva loša izvedba nije prošla nezamijećeno od strane njemačkih, francuskih i ostalih medija koji su mu dali najniže ocjene nakon susreta. 

Njemački Bild koji igrače ocjenjuje od 6 do 1, pri čemu je šestica najniža ocjena, Stanišiću je dodijelio upravo šest. Uz njega, najgoru ocjenu dobio je još samo Jamal Musiala

Francuski L'Equipe igrače ocjenjuje od 1 do 10, a Hrvatu su za utakmicu protiv PSG-a dodijelili trojku.To je najniža ocjena koju su dobili igrači polufinala, a osim njega istu ocjenu dobili su Musiala i Michael Olise.

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Kai Pfaffenbach

GOAL je hrvatskom reprezentativcu dao ocjenu 5 od 10 uz objašnjenje da PSG nije previše napadao preko njegove strane, ali da hrvatski branič nije napravio dovoljno prema naprijed kako bi pomogao Bayernu da preokrene rezultat.

Inače, Stanišić je ove sezone 40 puta nastupio u dresu Bayern Münchena, zabio tri gola i postigao sedam asistencija. Njegova vrijednost na Transfermarktu prema podacima iz ožujka iznosi 35 milijuna eura, a ugovor s Bavarcima vrijedi mu do ljeta 2029.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026