Stanišić nije oduševio protiv PSG-a, dobio je najniže ocjene

Nogometaši Bayern Münchena remizirali su protiv PSG-a u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka, ali to nije bilo dovoljno za prolaz jer su Parižani u prvom susretu slavili s velikih 5-4, odnosno, ukupno 6-5. Bavarci su tako ostali bez šanse da ove sezone osvoje trostruku krunu, a u sastavu Vincenta Kompanyja bio je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (26).

Hrvat nije baš briljirao te je igru napustio u 67. minuti, a umjesto njega je u igru ušao Alphonso Davies. Stanišićeva loša izvedba nije prošla nezamijećeno od strane njemačkih, francuskih i ostalih medija koji su mu dali najniže ocjene nakon susreta.

Njemački Bild koji igrače ocjenjuje od 6 do 1, pri čemu je šestica najniža ocjena, Stanišiću je dodijelio upravo šest. Uz njega, najgoru ocjenu dobio je još samo Jamal Musiala.

Francuski L'Equipe igrače ocjenjuje od 1 do 10, a Hrvatu su za utakmicu protiv PSG-a dodijelili trojku.To je najniža ocjena koju su dobili igrači polufinala, a osim njega istu ocjenu dobili su Musiala i Michael Olise.

GOAL je hrvatskom reprezentativcu dao ocjenu 5 od 10 uz objašnjenje da PSG nije previše napadao preko njegove strane, ali da hrvatski branič nije napravio dovoljno prema naprijed kako bi pomogao Bayernu da preokrene rezultat.

Inače, Stanišić je ove sezone 40 puta nastupio u dresu Bayern Münchena, zabio tri gola i postigao sedam asistencija. Njegova vrijednost na Transfermarktu prema podacima iz ožujka iznosi 35 milijuna eura, a ugovor s Bavarcima vrijedi mu do ljeta 2029.