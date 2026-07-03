Stanišić: Nogomet zna biti baš grozan, ovo boli i boljet će...

Dan nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva protiv Portugala, javnosti se putem Instagrama obratio slomljeni Josip Stanišić. Njegova emotivna objava, popraćena nizom fotografija iz Toronta, sažela je osjećaje tuge, ali i ponosa koji su preplavili momčad i navijače nakon šokantnog poraza od Portugala.

Stanišić je odigrao sjajnu utakmicu, a baš je nakon njegovog odličnog centaršuta stigao Perišićev gol za 1-0 i delirij na tribinama.

- Jednostavno, još uvijek boli - i boljet će još neko vrijeme… Sreća sinoć nije bila na našoj strani. Nogomet ponekad može biti tako grozan. Hrvatska se uvijek vraća - još jača! Pogotovo s navijačima kao što ste vi! Hvala svakom pojedincu na ogromnoj podršci - gdje god na svijetu bili! - napisao je Stanišić.

Njegove riječi odjeknule su među navijačima, a podrška je stigla i od brojnih sadašnjih i bivših reprezentativaca, poput Ivana Klasnića i Igora Matanovića, te navijačkih stranica iz Njemačke koje su mu poručile da digne glavu. Komentari poput "Glave gore ratnici, vratit ćete se još jači" preplavili su njegov profil.